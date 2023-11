Zentrum Kloster Kamp: Ein Ort zum Spazieren und Weiterbilden

Ein Weinberg am Niederrhein

Wussten Sie, dass das Kloster Kamp einen eigenen Weinberg hat? Speise- und Weintrauben, rote und weiße Sorten wachsen hier. Regelmäßig werden dort Führungen und Workshops angeboten. Der Weinberg ist in den warmen Monaten immer am ersten Sonntag im Monat von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Wein vom Weinberg können Gäste allerdings nicht kaufen. Um diesen zu verkaufen, wäre allein die chemische Analyse zu teuer, so das Team Kloster Kamp.