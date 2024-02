„Unser Lieblings-Baby“: Anja und Meinolf Thies auf der Geburtstagsfeier der Hall of Fame in Kamp-Lintfort.

Freizeit 5 Jahre Hall of Fame: So viele Besucher strömten ins Kino

Kamp-Lintfort Kamp-Lintforts Kino Hall of Fame feiert runden Geburtstag - mit beeindruckenden Zahlen. Wobei Corona aber einen Strich durch die Rechnung machte.

Happy birthday, Hall of Fame: Mit einem Empfang und einer exklusiven Filmpremiere startete das Kamp-Lintforter Kino Hall of Fame am Mittwoch in seine Aktionswoche zum fünften Geburtstag. In einem bunten Bilderbogen, angefangen von historischen Fotos der Zeche Friedrich-Heinrich über die Bauarbeiten an der Ringstraße, die Eröffnung im Februar 2019 bis hin zu illustren Kinogästen, überraschenden Aktionen und die schwierige Coronazeit, blickten die Kino-Betreiber Anja und Meinolf Thies gemeinsam mit ihren Gästen im Schnelldurchlauf auf die vergangenen fünf Jahre.

„Welches Kino hat schon seine eigene Hymne“, eröffnete Meinolf Thies zu den Klängen des Pop-Songs „Hall of Fame“ von The Script die offizielle Geburtstagsfeier. Fast 850.000 zahlende Gäste haben die Hall of Fame in diesen fünf Jahren begrüßen dürfen, „ohne Corona wären es sicher über eine Million gewesen“, so Thies.

Gregor Peters, Geschäftsführer der CPL GmbH, die als Investorengemeinschaft das Kino in Kamp-Lintfort damals überhaupt möglich gemacht hat, lobte das Betreiber-Ehepaar aus Essen: „Bessere Betreiber können wir uns für das Kino nicht wünschen. Die Besucherzahlen sprechen ja für sich.“

Dass der Kino-Start wegen einer zunächst fehlenden Betriebsgenehmigung holprig war - vergessen. Viel mehr bedankten sich Anja und Meinolf Thies am Mittwoch noch einmal ausdrücklich bei der Stadt Kamp-Lintfort und den Sponsoren für die Unterstützung. „Unser Dank geht aber auch an das Team, das von unseren Gästen hochgelobt wird“, so Anja Thies.

In den nächsten Tagen warten auf Kinobesucherinnen und Kinobesucher zahlreiche Sonderaktionen und Rabatte. Weitere Infos: kamp-lintfort.hall-of-fame.website

