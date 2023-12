Jahresrückblick Am beliebtesten in 2023: Die Top-Artikel aus Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort Was hat die Menschen 2023 in Kamp-Lintfort besonders bewegt? Wir haben Ihre Klicks gezählt. Diese Ereignisse stehen ganz oben auf der Liste.

Noch vier Tage, dann ist das Jahr 2023 Geschichte. Was aber hat die Menschen in Kamp-Lintfort in ihrer Stadt am meisten bewegt? Welche Nachrichten haben für besonderen Wirbel gesorgt? Diese zehn Ereignisse haben auf unserem Internet-Portal die meisten Klicks geholt.

Top 1: Die Nachricht kam Anfang August: Der expandierende Non-Food-Discounter Pepco, bis dahin noch eher unbekannt in NRW, eröffnet in den Räumen der pleite gegangenen Schuhkette Reno eine Filiale im Prinzencenter in Kamp-Lintfort. „Dass junge und neue Marken sich bewusst für einen Standort in Kamp-Lintfort entscheiden, spricht für die wachsende Attraktivität unserer Stadt“, so Bürgermeister Christoph Landscheidt im September kurz vor der Eröffnung. Die Neugier der Kamp-Lintforterinnen und Kamp-Lintforter war groß: Zum Start am 30. September bildeten sich vor dem Geschäft lange Schlangen.

Happy End für einen Hund

Top 2: Ihm geht es heute in seinem neuen Zuhause richtig gut: Mudi-Mix Fozzie Bär wurde nach einer Säure-Attacke gerettet und fand Aufnahme in der Tierherberge Kamp-Lintfort. Dort wurde er aufgepäppelt und behandelt. Doch lange wollte niemand den von dem Angriff gezeichneten Hund haben. Michelle Sänger und Robert Bernhardt lernten Fozzie bei einem gemeinsamen Spaziergang kennen - und lieben. Das Paar aus Moers nahm den Hund auf. Jetzt feierten die Drei zum ersten Mal gemeinsam Weihnachten.

Der Weihnachtsmarkt im Zechenpark. Foto: Karl Banski / Moers

Top 3: Alle Jahre wieder: Erst zum dritten Mal fand 2023 der Weihnachtsmarkt im Zechenpark statt. Viele Besucher zeigten sich ob der tollen Kulisse und des Angebots begeistert. Wo andere Weihnachtsmärkte in der Region in diesem Jahr in der Kritik standen, konnten die Kamp-Lintforter Events (auch der Adventsmarkt am Kloster Kamp) offenbar auch bei der Internet-Gemeinde punkten.

Top 4: Viel Wirbel gab es um die Gestaltungssatzung in der Altsiedlung. Wie bewahrt man den unverwechselbaren architektonischen Charakter der größten zusammenhängenden Bergbauarbeitersiedlung Nordrhein-Westfalens, ohne dass die Menschen, die dort leben, zu viele Kompromisse eingehen müssen? Mit dieser Frage beschäftigten sich Politikerinnen und Politiker ebenso wie Anwohnerinnen und Anwohner. Einer der Knackpunkte: überdachte Terrassen. Die Stadt lud zur Infoveranstaltung, machte ihren Handlungsspielraum deutlich und suchte nach einer Lösung, mit der alle leben können. Man werde die Festsetzungen der Bebauungspläne moderat und bestandsorientiert anheben, hieß es dann im August.

Aus für Mein Real im Prinzencenter

Top 5: Auch tragische und schreckliche Ereignisse bewegten die Kamp-Lintforter. So etwa der tödliche Unfall eines Niederländers auf der A 42 im November.

Top 6: Aus für Mein Real: Die Meldung von der Insolvenz der Warenhauskette machte schon im September die Runde. Ob auch die Filiale in Kamp-Lintfort betroffen sein würde, stand lange nicht fest. Im November wurde dann klar: Auch am Standort Kamp-Lintfort geht im Januar 2024 für Mein Real endgültig das Licht aus. Hoffnung für den Standort an der Moerser Straße gibt es aber sehr wohl: „Die Verhandlungen mit potenziellen Nachmietern laufen, darunter auch mit einem Mieter aus dem Lebensmittelbereich als Ankermieter“, so Alexander Dold, Vorstand des Objektvermieters Interra-Immobilien gegenüber unserer Redaktion.

Fand einige neue Fans: Linedance im Tanzzentrum Niederrhein. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Top 7: Warum Frauen Line-Dance lieben? Weil man ihn auch ohne seinen tanzmuffeligen Partner tanzen kann, glaubt Tanztrainer Bernd Burghardt vom Tanzzentrum Niederrhein in Kamp-Lintfort. Unsere Reportage von seinem Training hat nicht nur beim Lesen großes Interesse geweckt: Allein über unsere Berichterstattung rekrutierte Burghardt sieben neue Line Dance Fans...

Mini-Bagger geklaut

Top 8: Von zwei Höfen in Kamp-Lintfort rettet das Kreis Weseler Veterinäramt 28 Pferde, die zum Teil tierschutzwidrig gehalten wurden.

Top 9: Wer um Himmels willen klaut einen Mini-Bagger und fährt ihn quer durch Kamp-Lintfort? So passiert an einem Oktoberwochenende. Der Dieb oder die Diebe stahlen den Bagger vom Gelände eines Kiesunternehmens an der Haarbeckstraße und richteten bei ihrer Flucht einige Schäden an, bevor sie das Gefährt auf der Norddeutschlandstraße einfach wieder parkten...

Top 10: Im Juni geht im Niersenbruch eine Ära zu Ende: Nach 36 Jahren schließt Wilhelm Kiwitt seinen „Kiwitt-Supermarkt“. Warum Schluss ist? Personalmangel, hohe Energie- und nötige Investitionskosten nennt Kiwitt als Gründe. Und natürlich auch das eigene Alter: „Ich bin 65 Jahre alt und komme ins Rentenalter.“ Ob und wann es wieder einen Nahversorger im Niersenbruch gibt, steht aktuell noch nicht fest.

Und sonst?

Ein Jahr lang feierte Kamp-Lintfort das Klosterjubiläum. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Und sonst? Hat Kamp-Lintfort im Jubiläumsjahr „900 Jahre Kloster Kamp“ mit vielen gut besuchten Veranstaltungen und Ausstellungen sein Kleinod gebührend gefeiert. Für Aufregung sorgte im April ein Beitrag im ZDF Magazin Royale. Dort kam zu Tage, dass Kamp-Lintfort an bei Jugendlichen beliebten Plätzen Störsender installiert hatte, die Jugendliche vertreiben sollten. Schöne Nachrichten aus Hoerstgen: Der Bio-Landhof Gut Frohnenbruch eröffnete im Mai seine neue gläserne Metzgerei und ein Hofcafé. Ein folgenreicher Hausbrand mit vielen Verletzten auf der Rundstraße beschäftigte Kamp-Lintfort im August. Die Beach-Party steigt im August, für Fans gab es eine schlechte Nachricht: 2024 pausiert das Open-Air-Spektakel. Der Zechenpark wird im August um eine Attraktion reicher: Die neue Pumptrack-Anlage geht an den Start. Was die Stadtfinanzen angeht, bleibt es spannend: Mit großen Schwierigkeiten brachte Kamp-Lintfort im Dezember den Haushalt 2024 auf den Weg - ohne eine Erhöhung der Grundsteuer.

