In Moers ist es zu einem Angriff auf eine Notärztin gekommen (Symbolbild).

Gewalt Angriff in Moers: Rheinberger schlägt Notärztin ins Gesicht

Moers Ernster Zwischenfall in Moers: Eine Notärztin wollte einem jungen Mann helfen, doch der schlägt zu. Was die Polizei über den Täter herausfand.

Am Dienstag rückten gegen 14.45 Uhr Polizeibeamte der Polizeiwache Süd in Moers aus, um den Einsatz einer Notärztin zu unterstützen. Eine Notärztin war zu einer Bushaltestelle an der Homberger Straße gerufen worden, weil ein Mann auf einer Parkbank zusammengesackt war. Im Rahmen der medizinischen Versorgung schlug der 24- jährige Mann der Notärztin ins Gesicht, wie die Polizei berichtet.

Eingesetzte Polizeikräfte nahmen den Mann zur Identitätsfeststellung mit, nachdem ein medizinischer Notfall durch die Ärztin ausgeschlossen werden konnte. Bei der Durchsuchung des Mannes konnte Diebesgut aufgefunden werden, welches die

Polizeibeamten sicherstellten. Der Mann wurde vorläufig festgenommen, ihm wurde nach Anordnung eines Richters des Amtsgerichtes Moers eine Blutprobe entnommen.

Den 24- jährigen Mann aus Rheinberg erwartet nun ein Strafverfahren. Die Notärztin erlitt nach bisherigen Erkenntnissen leichte Verletzungen.

