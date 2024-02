Neukirchen-Vluyn. In Neukirchen-Vluyn liegen jetzt Anmeldezahlen für die vier Grundschulen vor. Teilweise gibt es mehr Anmeldungen als Plätze. Was das bedeutet.

Nach den Sommerferien besuchen zahlreiche Kinder eine Grundschule in Neukirchen-Vluyn. Für das Schuljahr 2024/2025 haben sich bis zum 6. Februar 279 Kinder angemeldet. Das geht aus einer Vorlage hervor, die in der kommenden Sitzung des Ausschusses für Soziales, Bildung, Kultur und Sport (SBKS) behandelt wird. Demnach sind vier Kinder noch nicht angemeldet, das Schulverwaltungsamt hat die Eltern bereits zur Anmeldung aufgefordert. Vier Grundschulen stehen zur Auswahl, bereits im Mai 2023 hat der SBKS beschlossen, wie viele Eingangsklassen es an den jeweiligen Schulen geben wird.

Die Antonius Schule bekommt drei Klassen, kann so 81 neue Schülerinnen und Schüler aufnehmen. Bis zum 6. Februar 2024 sind hier 82 Kinder angemeldet worden. Die Friedensreich Hundertwasser Schule hat zwei Klassen. Sie kann 56 Plätze vergeben, 57 Anmeldungen liegen vor. Die meisten Anmeldungen gibt es an Gerhard Tersteegen Schule. 84 waren es bis zum 6. Februar, 104 Plätze verteilt auf vier Klassen stehen zur Verfügung. Die Pestalozzi Schule hat 56 Plätze verteilt auf zwei Klassen, 56 Anmeldungen liegen hier vor.

Grundschulen in Neukirchen-Vluyn: Nicht alle Erstwünsche werden berücksichtigt

„Wie in den Vorjahren können nicht alle Erstwünsche berücksichtigt werden“, heißt es in der Vorlage. In den Schulen mit Anmeldeüberhang werden die Anmeldungen aus Neukirchen-Vluyn nach bestimmten Kriterien sortiert. Dazu gehören: die wohnortnächste Schule, Härtefälle sowie Geschwisterkinder in den Klassen 1 bis 3. „Im Ergebnis werden die Erstwünsche nicht berücksichtigt, die die o.g. Merkmale nicht erfüllen. Und zwar beginnend mit dem Kind, das am weitesten entfernt von der Schule wohnt.“

Grundschule max. Aufnahmekapazität Klassen Anmeldungen Stand 6. Februar Antonius Schule 81 3 Klassen 82 Friedensreich Hundertwasser Schule 56 2 Klassen 57 Gerhard Tersteegen Schule 104 4 Klassen 84 Pestalozzi Schule 56 2 Klassen 56 Insgesamt 297 279 (vier Kinder noch nicht angemeldet)

Grundsätzlich sei die Zahl der einzuschulenden Kinder „erneut hoch“, heißt es weiter. Dies führe zu einem laufenden Umverteilungsprozess. „Am Ende können jedoch alle Kinder versorgt werden.“ Hintergrund sei, dass in der Gerhard Tersteegen Schule am Standort Wiesfuthstraße eine weitere Eingangsklasse gebildet wird. Das Aufnahmeverfahren für die Grundschulen läuft weiterhin. Die Stadt plant, die Aufnahmebescheide in der Woche nach den Osterferien zu senden.

Die Anmeldungen für weiterführenden Schulen laufen noch bis zum 22. Februar. Der Ausschuss möchte über die Ergebnisse mündlich informieren. Die öffentliche Sitzung ist für Montag, 26. Februar, datiert.

