Moers. Die Feuerwehr Moers rückte am 17. Februar zu einem Brand an der Chemnitzer Straße aus. Bereits im Januar hat es hier ein Feuer gegeben.

Schon wieder musste die Feuerwehr Moers am Samstag, 17. Februar, zu einem Brand im leerstehenden ehemaligen Edeka-Verwaltungstrakt an der Chemnitzer Straße ausrücken. Hier hat es bereits im Januar ein Feuer gegeben. Die Alarmierung erfolgte gegen 11.20 Uhr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war eine starke Rauchentwicklung und Flammenschein aus dem Erdgeschoss zu erkennen, heißt es in einer Mitteilung.

Mehrere Trupps bekämpften unter Atemschutz das Feuer und kontrollierten die angrenzenden Bereiche. Nach erfolgreicher Brandbekämpfung entrauchten die Einsatzkräfte das Gebäude mit einem Lüfter, heißt es weiter. Rund zwei Stunden dauerte der Einsatz, neben der Hauptwache waren auch die Einheiten Stadtmitte/Asberg sowie Schwafheim der Freiwilligen Feuerwehr vor Ort. Zur Brandursache ist noch nichts bekannt.

