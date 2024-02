Neukirchen-Vluyn. Auf das „Giovanni“ folgt ein neues gastronomisches Angebot auf dem Golfplatz Niep in Neukirchen-Vluyn. Welche Speisen hier bald serviert werden.

Idyllisch gelegen, alter Baumbestand, Natur pur. Der Golfplatz in Niep zählt zu den schönsten und längsten Anlagen Deutschlands. Meister-Sportler Martin Kaymer und Kabarettist Bernd Stelter spielten schon hier. Nun soll der Golfclub auch für Feinschmecker zur ersten Adresse werden. Am 1. März eröffnen drei Freunde das „Cafe und Restaurant Nieper Kuhlen“. Ein lukullisches Ziel nicht nur für Golfer, sondern auch für Radler, Spaziergänger, Feinschmecker. Ein neuer Goumettempel für die Region.

Genießen hat auf dem Golfclub in Niep, zentral gelegen zwischen Moers und Krefeld, durchaus Tradition. Viele Jahre lang wurde hier deutsche Küche serviert. Zuletzt stand bei „Giovanni“ italienische Kost auf der Karte, ehe er den Ofen abstellte. Da der Golfplatz in Niep landesweit einen guten Ruf hat, fanden sich schnell Nachfolger, die das gastronomische Angebot verfeinern wollen.

„Cafe und Restaurant Nieper Kuhlen“ in Neukirchen-Vluyn mit italienischem Koch

„Mit dem Restaurant erfüllt sich für uns ein Traum“, sagt Krzysztof Wisniewski. Gemeinsam mit Dennis van den Berg und Oleg Tabirta aus Moldavien gehört er zu einem gastronomischen Trio, das sich seit 15 Jahren kennt. Nun gehen sie einen gemeinsamen Weg. Oleg ist Pächter des Betriebs, Krystztof wacht über den Service, Dennis führte sechs Jahre lang ein Bauerncafe bei Kevelaer und hält jetzt in Niep als Geschäftsführer die Fäden in der Hand. Am Herd steht ein erfahrener italienischer Koch, der viele Jahre lang eigene Lokale führte. Mit Claudia als Chef-Bediendung bleibt ein bekanntes Gesicht.

Golfclub-Besitzerin Ingeborg Witt freut sich auf diese Zusammenarbeit dem neuen Restaurant-Team, das von Geschäftsführer Dennis van den Berg (rechts) angeführt wird. © wib

Ingeborg Witt, Besitzerin des Golfclubs: „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit einem so erfahrenen Team.“

Was kommt auf den Tisch? Dennis, der selber in der Küche steht: „Es wird kein italienisches Restaurant. Bei uns wird deutsche Küche, die auf mediterrane Finesse trifft, serviert.“ Das sieht auf der Speisekarte mit 30 Gerichten dann so aus: Dicke Bohnen mit Bratwurst, Strammer Max oder Himmel und Ähd, aber auch als Vorspeisen ein südlicher Tapas-Teller und die Bodega-Platte. Pizza? „Nein.“

Neues Restaurant in Neukirchen-Vluyn setzt auf Spezial-Angebote

Das Restaurant soll mehr sein als ein Treffpunkt für Golfer. Zwar gibt es für sie ein Spezial-Angebot mit Gerichten wie „Golfer-Rösti mit Räucherlachs“ oder das „Clubschnitzel“. Verwöhnt werden sollen aber auch Radfahrer oder Wanderer mit einer „kulinarischen Auszeit im Grünen“. Für sie backt Dennis Apfel- oder Kirschkuchen. 2,90 kostet dazu die Tasse italienscher Kaffee.

Warme Küche gibt es (außer montags) täglich von 12 bis 21 Uhr. Für Genießer finden sich auf der Tageskarte „Geschmorte Kalbsbäckchen“, „Forelle Müllerin“, ein „Gruß aus Wien“, argentinische Steaks vom Grill, aber auch Günstiges wie die Currywurst mit Pommes für 9,90 Euro. Das Haus setzt beim Einkauf von Gemüse, Fleisch oder Eiern auf das regionale Angebot der umliegenden Bauern, saisonal angepasst.

Renovierung am Golfplatz Niep in Neukirchen-Vluyn läuft

Ein Betrieb voller Ideen: So wird es eine Cocktail-Wiese mit „Liegewiese zum Chillen“ geben, mittags die „Tea-Time“ mit britischem Gepäck, abends Wein-Verköstigungen mit den passenden Menüs. Im Restaurant können 130 Personen Platz finden, 60 auf der Außenterrasse mit malerischem Blick auf den Sonnenuntergang. Optisch richtet das Trio den Innenraum „bunt, verspielt, mediterran“ ein. An den Wänden hängen Gemälde von niederrheinischen Künstlern.

Noch wird renoviert, aber schon jetzt sagen die drei: „Die Arbeit vor dieser grünen Kulisse ist reine Erholung.“ Und dabei bietet das neue Unternehmen eine weitere Spezialität. Dennis, der Chef, kann nicht nur kochen und backen. Er überrascht seine Gäste gerne als „singender Keller“ und serviert die Mahlzeiten dann auch mal mit einem flotten Lied. „Wir sind halt mit Herz und Leidenschaft bei der Arbeit.“

