Moers. Bei einem Unfall in Moers haben sich zwei Menschen schwer verletzt. Eine Frau (66) war eingeklemmt. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Bei einem Unfall in Moers-Kapellen am Montagvormittag, 19. Februrar, haben sich zwei Menschen schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 38-jähriger Mann aus Kapellen gegen 11.45 Uhr mit seinem Auto die Neukirchener Straße Richtung Krefelder Straße. In einer Rechtskurve geriet er aus bislang unbekannter Ursache nach links von seiner Fahrspur ab und stieß mit dem Auto einer entgegenkommenden 66-jährigen Frau aus Kapellen zusammen.

„Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte das Auto der 66-Jährigen gegen ein Grundstückstor“, schreibt die Polizei. Die Frau war in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Nach aktuellem Kenntnisstand erlitten beide Fahrzeugführer schwere, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen.

Schwerer Unfall in Moers: 66-Jährige kam in eine Unfallklinik

Ein Rettungshubschrauber brachte die 66-Jährige in eine Unfallklinik, der 38-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Neukirchener Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen zwischen Bahnhofstraße und Krefelder Straße bis gegen 15 Uhr gesperrt. Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen, diese dauern derzeit an.