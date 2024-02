Moers. Ein 36-Jähriger entwendete am 19. Februar in einem Baumarkt in Moers mehrere Gegenstände und rannte anschließend davon. Weit kam er jedoch nicht.

Nach einem Diebstahl in Moers am Montagnachmittag, 19. Februar, hat die Polizei einen 36-jährigen Moerser festgenommen. Dieser entwendete zuvor mehrere Gegenstände aus einem Baumarkt an der Franz-Haniel-Straße und rannte hinaus. Laut Polizeiangaben wurde ein Polizist aus Oberhausen, der sich in seiner Freizeit ebenfalls in dem Baumarkt aufhielt, auf den flüchtigen Ladendieb aufmerksam.

Er konnte den Moerser noch auf dem Parkplatz stellen und festnehmen, teilt die Polizei mit. Bei einer anschließenden Durchsuchung fanden die hinzugerufenen Polizisten mehrere Messer und das Diebesgut. Den 36-Jährigen erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Diebstahls mit Waffen.

