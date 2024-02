Moers. Bislang unbekannte Täter sind in eine Schule in Moers eingebrochen und haben einen Receiver gestohlen. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.

Nach einem Diebstahl in Moers sucht die Polizei nach Zeugen. Wie die Behörde mitteilt, verschafften sich bislang unbekannte Täter am frühen Samstagmorgen, 17. Februar, durch das Einschlagen einer Scheibe Zutritt zu einem Klassenraum einer Schule an der Landwehrstraße. Dort hebelten sie diverse Schränke und eine weitere Tür auf, entwendeten schließlich einen Receiver.

Laut Polizeiangaben wurde um 4.34 Uhr ein Einbruchalarm ausgelöst. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt Zeugen, die Hinweise zu dem Täter oder den Täter geben können. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, kann sich ebenfalls melden. Hinweise nimmt die Polizeiwache Süd in Moers telefonisch unter 02841/1710 entgegen.

