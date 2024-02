Moers. Das geschlossene Parkhaus an der Kautzstraße in Moers sollte im Februar 2024 abgerissen werden. Bis jetzt ist nichts passiert. Was ist da los?

Der Abriss des Parkhauses an der Kautzstraße in Moers verzögert sich. Ursprünglich sollten die Abrissarbeiten am Bauwerk, das seit Juni 2023 nicht mehr in Betrieb ist, Anfang des Jahres starten. Zuletzt war von Februar 2024 die Rede. Jetzt teilt die zuständige Enni auf Anfrage der Redaktion mit: Die Entscheidung zur Vergabe der Abrissarbeiten steht nach wie vor aus. Man rechnet jetzt mit einem Beginn der Abrissarbeiten im Frühjahr.