Kamp-Lintfort/Moers/Neukirchen-Vluyn. In Moers und Neukirchen-Vluyn ist es bereits Praxis: Für Tierheim-Hunde sind weniger Steuern fällig. Kamp-Lintforts Kämmerer sieht das kritisch.

Viele Städte machen es bereits: Wer einen Hund aus dem örtlichen oder nächstgelegenen Tierheim zu sich nach Hause holt, muss weniger Hundesteuer zahlen. Damit, so die Idee dahinter, kann ein zusätzlicher Anreiz geschaffen werden, die vor allem nach Corona zum Teil überfüllten Einrichtungen zu entlasten und für Tierheim-Hunde ein besseres Zuhause zu schaffen. So sind solche Hundehalter unter anderem in Witten für ein Jahr von der Hundesteuer befreit, in Essen sogar 36 Monate lang. Auch in Recklinghausen und Herten gibt es ähnliche Ermäßigungen.