Kamp-Lintfort. In Kamp-Lintfort gibt es zahlreiche Möglichkeiten für ein leckeres Frühstück. Von deftig bis süß: Eine Auswahl von Cafés, Bäckereien und Co.

Hungrige Mäuler am frühen Morgen stopfen – die Gastronomen in der Stadt haben da eine Menge guter Ideen. Einige der zahlreichen Lokalitäten mit Spezialitäten und Besonderheiten stellen wir ohne Anspruch auf Vollständigkeit vor.

Biolandhof Frohnenbruch

Mitten in den Feldern des ländlichen Ortsteils Hoerstgen liegt das ehemalige Rittergut, heute der Biolandhof Frohnenbruch, Schloßallee 81. Dort wartet Familie Bird nicht nur mit Biofleisch-Produkten aus eigener Haltung und Schlachtung auf. Im Café am Weiher reicht man unter anderem Deftiges wie das „Abenteuer Schwein“, 2 Brötchen mit reichlich Aufschnitt und Käse für 12 Euro. Aber auch das vegane „Ackerhelden“ mit Brötchen, Salat, Gemüse und Aufstrich (11 Euro) steht zur Auswahl. Die Tasse Kaffee gibt es ab 3,50 Euro. Die „gläserne Metzgerei“ des Hauses produziert 20 bis 30 Sorten Wurst. Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag 9 bis 18 Uhr, samstags 9 bis 14 Uhr, Anmeldungen erwünscht. Das Café am Weiher ist barrierefrei, T. 02842/41 000, www.frohnenbruch.de.

Gastronomie in Moers und Umland: Mehr zum Thema

Café Berns

Das geräumige Café Berns der Bäckerei Berns an der Friedrich-Heinrich-Allee 182 will ebenfalls mit hauseigener Qualität punkten. Auf der Karte stehen u.a. das französische Frühstück mit Croissant und Milchkaffee für 6,90 Euro oder ein reichhaltiges Berns-Verwöhnfrühstück mit allem Drum und Dran. Sonn- und feiertags isst der Gast vom Büfett (etwa 18,90 Euro). „Wenig-Esser“ erhalten das halbe belegte Brötchen schon ab 2 Euro, die Tasse Kaffee kostet ab 2, 90 Euro. Der Kaffee stamme von einer speziellen Schweizer Firma, der Schinken komme aus einer traditionsreichen Metzgerei in Duisburg, erklärt der Chef, Johann Berns. Der Außenbereich bietet rund 100 Plätze. Tischbestellungen ab 15 Personen sowie fürs Büfett erbeten. Café Berns ist barrierefrei. Geöffnet: 6 bis 18.30 Uhr, sonntags ab 8 Uhr. Kontakt: T. 02842/8221, www.bernsbaeckerei.de

Bäckerei Büsch

Die Bäckerei Büsch lädt unter anderem in ihrer Zentrale am Krummensteg 135 zum Frühstück. Am Rand der niederrheinischen Natur gibt es dort ab 1. März das Frühstück „Guten Morgen“ mit 4 Sorten Aufschnitt, 3 Aufstrichen und 2 Brötchen zu 5,95 Euro sowie das Frühstück „Eierlei“ mit 3 Rühreiern, 2 Brötchen, Butter und zwei Scheiben rohem Schinken zu 4,90 Euro. Die Tasse Kaffee gibt’s schon ab 1,95 Euro. Geöffnet: wochentags von 6 bis 21 Uhr, samstags und sonntags von 6 bis 20 Uhr. www.baeckerei-buesch.de, T. 02842/96 330.

Bei der Bäckerei Büsch in Kamp-Lintfort gibt es ab 1. März das Frühstück „Guten Morgen“. © Moers | Volker Herold

Restaurant „ABC by Michi und Leo“

Das Restaurant „ABC by Michi und Leo“, nicht weit von der Hochschule an der Ringstraße 130, setzt zum Frühstück unter anderem auf „Süße Verführung“ mit karamellisiertem Apfel, Zimt, Obst, Gelee und Joghurt zu 9 Euro oder ein Pancake-Frühstück mit Beeren, Sirup und Bacon zu 9,50. Freunde des Deftigen bekommen 2 Stullen aus Bauernbrotteig mit verschiedenem Belag, Eiern, Lachs usw. Frühstück gibt’s dienstags bis samstags von 8 bis 14 Uhr. www.abcbymichiundleo.de, T. 02842/91 31 80.

Auch im Restaurant „ABC by Michi und Leo“ in Kamp-Lintfort können Gäste frühstücken. © FUNKE Foto Services | Arnulf Stoffel

Café 360 Grad

Ungewöhnlich gelegen, im Rondell an der Moerser Straße 300, ist das Café 360 Grad. Ab 8 Uhr bis zum Mittag kann der Hungrige aus verschiedenen „Grad“-Frühstücken wählen. Das 360-Grad-Frühstück für zwei Personen mit allem Drum und Dran wie Lachs gibt es bei Chefin Sandra Wolters für 21,90 Euro. Zwei halbe Brötchen und ein Pott Kaffee kosten 5,40 Euro. T. 02842/71 07 56.

Wellings Parkhotel

Im Wellings Parkhotel an der Neuendickstraße 96 darf der „Nicht-Hotelgast“ ebenfalls morgens schmausen. Allerdings: Interessierte müssen sich ein paar Tage vorher anmelden, das Hotel könnte ausgebucht sein. Gefrühstückt wird am reichhaltigen Büfett zu 24 Euro incl. Heißgetränke; täglich ab 6.30 bis etwa 10 Uhr (sonntags von 7 bis 11 Uhr). info@wellings-parkhotel.de, T. 02842/21 040 .

Weitere aktuelle Nachrichten aus Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn: