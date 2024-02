Moers/Duisburg. Bei einem Unfall in Moers hat sich ein 60-jähriger Radfahrer aus Duisburg schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus.

Bei einem Unfall in Moers hat sich ein 60-jähriger Radfahrer aus Duisburg schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann am Dienstagabend, 20. Februar, gegen 19.35 Uhr auf der Kaldenhausener Straße in Vennikel unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache stieß er gegen einen geparkten Anhänger und stürzte.

Dabei zog er sich laut Polizeiangaben schwere, aber nach ersten Erkenntnissen keine lebensgefährlichen Verletzungen zu. Ersthelfer kümmerten sich um den Mann, ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krefelder Krankenhaus.

Weitere aktuelle Nachrichten aus Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn: