Kamp-Lintfort. Kamp-Lintfort: Panoramabad leidet weiter unter massivem Fachkräftemangel. Die Folge: gekürzte Öffnungszeiten. Nun liegen Besucherzahlen vor.

Das Panoramabad Pappelsee verzeichnet für 2023 einen Besucherrückgang. So nutzten 2023 insgesamt 16.033 Schwimmerinnen und Schwimmer den Freibadbereich (2022: 25.064), im Hallenbadbereich ging die Besucherzahl in 2023 um rund 3.600 Besucher runter auf 58.064. Im Vergleich zum corona-freien Jahr 2019 sank die Besucherzahl im Hallenbadbereich sogar um 15 Prozent. Das zeigt die Besucherstatistik 2023, die am Mittwoch im Fachausschuss der Politik vorgestellt wurde.

Die Gründe für den Besucherrückgang sind bekannt: Durch den anhaltenden Fachkräftemangel mussten im letzten Halbjahr Öffnungszeiten verkürzt werden, dazu fielen etliche Kursangebote aus. Schon im November zog die Stadt – auch wegen gestiegener Energiekosten – die Reißleine und beschloss ein neues Betriebskonzept.

Schulunterricht und Schwimmkurse haben Vorrang

Das besagt, dass Schulunterricht und Schwimmkurs- sowie Wassergewöhnungsangebote des Bades, der Vereine und sonstige Projekte (zum Beispiel Flotte Flosse) Priorität haben. Der zweite Schwerpunkt liegt auf Vereinsangeboten, erst an dritter Stelle folgen Fitness- und Gesundheitsangebote sowie das Öffentliche Schwimmen.

Zwar seien die Öffnungszeiten mittlerweile wieder etwas ausgeweitet, aber längst noch nicht auf altem Niveau, sagte der Erste Beigeordnete Christoph Müllmann auf Nachfrage unserer Redaktion. Der im November beschlossene „Fahrplan“ solle zunächst weiter bis zum Sommer gelten. Die Personalsituation im Panoramabad bleibe weiter angespannt, dementsprechend seien aktuell Stellen ausgeschrieben. Aber: „Wir haben eine dünne Bewerberlage,“ so Müllmann.

Weitere aktuelle Nachrichten aus Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn: