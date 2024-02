Moers. In einem Wohn- und Geschäftshaus in Moers ist am Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Auch für den Verkehr hatte der Einsatz Folgen. Das ist bekannt.

In einem Wohn- und Geschäftshaus an der Homberger Straße ist am Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilt, seien die Einsatzkräfte gegen 7.40 Uhr in den Moerser Ortsteil Scherpenberg ausgerückt. Verletzt wurde niemand. Dank der Warnung durch Rauchmelder konnten sich alle Bewohner des Hauses selbst in Sicherheit bringen.

Nach Angaben der Feuerwehr sei der Brand in der Küche einer Wohnung in der ersten Etage ausgebrochen. Dort hatten sich sichtbarer schwarzer Rauch gebildet. Der Mieter der Wohnung war zum Zeitpunkt des Brandes nicht anwesend. Für die Löscharbeiten musste die Homberger Straße zwischen der Karlstraße bis zur Duisburger Stadtgrenze für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden. Durch den Rauch- und Brandschaden ist die Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen ist, derzeit nicht bewohnbar. Alle übrigen Mieter konnten nach Abschluss der Maßnahmen in ihre Wohnungen zurückkehren, so die Feuerwehr.

Weitere aktuelle Nachrichten aus Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn: