Moers. Drei Berufskollegs können den neuen Schulcampus in Moers auch im Schuljahr 2024/25 nicht beziehen. Das bedeutet die Verschiebung für Schüler.

Der Einzug aller vier Schulen an den neuen Berufsbildungscampus in Moers verzögert sich weiter. Die insgesamt rund 5000 Schülerinnen und Schüler und zahlreichen Lehrkräfte werden auch zum Start des Schuljahrs 2024/25 noch nicht an einem gemeinsamen Lernort zusammenkommen können. Wie berichtet, ist dies das Ergebnis einer Risikoanalyse der Weseler Kreisverwaltung als Schulträger. Denn: Aufgrund diverser Hürden zieht sich der Bau noch einige Zeit hin – und wird wohl deutlich teurer als gedacht. Wie Svenja Reinert, Vorstandsmitglied für den Bereich Immobilienmanagement beim Kreis Wesel, im Gespräch mit unserer Redaktion prognostiziert, werden die Kosten für das Mammutprojekt am Ende im Bereich von 150 Millionen Euro liegen. Ursprünglich war mit 101 Millionen kalkuliert worden, dieser Betrag ist zwischenzeitlich bereits auf 138,5 Millionen Euro angewachsen.