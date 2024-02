Kamp-Lintfort. Am St. Bernhard-Hospital informierten sich Schüler, wie man sich in der Pflege aus- und weiterbilden kann. Was sich Simon (21) aus Moers wünscht.

Info-Tag am Krankenhaus St. Bernhard: Die Katholische Bildungsakademie Niederrhein stellt ihre Ausbildungsgänge und Fortbildungen in der Pflege vor. 60 bis 70 Interessierte, vor allem Schüler umliegender Schulen, wandeln entlang der Info-Stände. Und mancher wundert sich, in wie viele Bereiche die Pflege in einer Klinik heute unterteilt ist.

Allen voran präsentiert sich der dreijährige Ausbildungsgang als Pflegefachmann/-fachfrau. Und es gibt auch noch die relativ neue Ausbildung zur Pflegefachassistenz, die ein Jahr dauert. Insgesamt gebe es derzeit an der Akademie 280 Schülerinnen und Schüler in zehn Kursen, weiß Leiter André Geurtz.

Auf der Suche nach einer Weiterbildung

Vor allem aber den zweijährigen Fortbildungen in den Bereichen wie Notaufnahme, Palliativstation, Intensivmedizin und Anästhesie oder kardiologische Funktionsabteilung widmen die jungen Besucher ihre Aufmerksamkeit. „Was darf man bei Ihnen denn anfangs so alles selbst machen?“ wollen die Freundinnen Amine und Selin am Stand der zentralen Notaufnahme wissen. Die strebsamen jungen Frauen sind bereits im zweiten Pflege-Ausbildungsjahr und schauen sich nach einer anschließenden zweijährigen Weiterbildung um.

Schulabgänger Simon (21) aus Moers will Menschen helfen und weiß schon: „Ich möchte im Rettungsdienst arbeiten und dafür die Pflegeausbildung machen.“ Sein Freund Jonah (20) tendiert eher zum Physiotherapie- und Massagebereich, wie er bekundet. Stark umlagert ist gerade der Info-Stand der Kardiologischen Funktionsabteilung, wo viele technische Dinge erläutert werden wie die Verkabelung im Schlaflabor, der Herzschrittmacher oder der Herzkatheter. Da ist das Interesse der Schüler des Bildungsträgers „FachWerk“ aus Moers groß.

Praxisnahe Infos: Der Dummy liegt zu Anschauungszwecken auf einer Bahre. © FUNKE Foto Services | Volker Herold

Die begehrtesten Ausbildungsplätze, weiß Abteilungsleiter Michael Kleer, sind aber die der Operationstechnischen Assistenten (OTA); einziger Ausbildungsgang, der keine pflegerische Ausbildung umfasst. „Hier geht es um die umfangreiche OP-Technik“, sagt der Fachmann. Bei den jungen Leuten komme das super an. „Wir bieten pro Jahr vier Ausbildungsplätze. Diesmal mussten wir das Bewerberprotal bei über 30 schließen. Solch ausgebildete Leute sind europaweit begehrt.“

Viele Berufsanfänger wollen heute nur noch in Teilzeit arbeiten

Auch die Pflegefachkräfte können sich nach dem Examen die krisenfesten Arbeitsstellen aussuchen, wie St.-Bernhard-Pressesprecher Jörg Verfürth unterstreicht. Trotzdem sei Nachwuchs immer schwieriger zu bekommen. Gottlob seien die Plätze in der Ausbildung der Katholischen Akademie immer noch ausgebucht. Allerdings könnten die jungen Schulabgänger nicht immer die durch Alter wegfallenden Kräfte ersetzen, wie Laura Mölders vom Bereich Pflegeentwicklung erläutert: „Bis zu 40 oder 50 Prozent der Berufsanfänger wollen heute nur noch in Teilzeit arbeiten.“

Auch wichtig: die Bezahlung. „Eine Pflegefachkraft verdient nach dem Examen 3304 Euro brutto, hinzu kommen noch Zeitzuschläge für Nacht- und Wochenenddienste und anderes“, weiß Laura Mölders. Nach einer zweijährigen Fortbildung in einem der Fachbereiche sei der Verdienst noch einmal deutlich höher. Das Gehalt steigt nach Altersstufen etwa in 15 Jahren auf 4250 Euro in der reinen Pflege, ohne Zuschläge und ohne eine Zusatzausbildung.