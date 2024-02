Moers. Bislang unbekannte Täter haben ein mobiles Blitzgerät des Kreises Wesel in Moers beschädigt. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen und Hinweisen.

Bislang unbekannte Täter haben an der Rheinberger Straße in Moers ein mobiles Blitzgerät, einen sogenannten „BoP“, des Kreises Wesel beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, müssen die Täter in der Zeit zwischen Dienstag, 20. Februar, 9 Uhr, und Mittwoch, 21. Februar, 12 Uhr, aktiv gewesen sein.

Die Unbekannten beschädigten das Panzerglas an der Anlage. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen. Hinweise nimmt die Behörde telefonisch unter 02841/1710 entgegen.

