Moers. Ein älterer Mann hat auf einem Parkplatz in Moers ein anderes Auto touchiert. Anschließend unterhielt er sich noch längere Zeit mit einer Frau.

Nach einer Verkehrsunfallflucht in Moers sucht die Polizei nach Zeugen. Der Vorfall ereignete sich bereits am 15. Februar auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts am Länglingsweg. Laut Polizeiangaben hatte eine 54-jährige Moerserin zwischen 15.25 und 16.20 Uhr ihr Auto in der letzten Reihe in Höhe der Bushaltestelle abgestellt.

Als die Frau zu ihrem Pkw zurückkehrte, bemerkte sie, dass er hinten links beschädigt war. Das Verkehrskommissariat konnte jetzt ermittelt, dass der bislang unbekannte Unfallverursacher ein „lebensälterer Mann mit grauem Haar“ war. Laut Polizei soll er sich gegen 15.50 Uhr, nachdem er mit seinem eigenen Auto das Fahrzeug der Moerserin touchiert hat, noch längere Zeit mit einer Frau unterhalten haben, die gegenüber der beiden Unfallfahrzeuge geparkt hatte.

Unfallflucht in Moers: Polizei sucht nach einer wichtigen Zeugin

Die Polizei beschreibt sie als „lebensältere Dame mit hellen Haaren und einer auffällig gelben Jacke“. Sie fuhr einen roten Kleinwagen. Der Parkplatz war zum Unfallzeitpunkt gut besucht. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher in einem silberfarbenen Kombi machen können. Insbesondere die Frau mit der gelben Jacke soll sich als Zeugin melden.

Hinweise nimmt die Polizeiwache Süd in Moers telefonisch unter 02841/1710 entgegen.

