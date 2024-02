Kamp-Lintfort. Wegen Bauarbeiten auf der Hangkamerstraße muss im Umfeld ab kommender Woche mit Einschränkungen gerechnet werden. So wird der Verkehr umgeleitet.

Wegen des Ausbaus der Parkplätze und des Gehwegs auf der Hangkamerstraße wird es ab dem 26. Februar auf der Hangkamerstraße zwischen Wilhelm- und Kamperdickstraße zu Einschränkungen kommen. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Für die durchzuführende Baumaßnahme ist eine Einbahnstraßenregelung der Hangkamerstraße erforderlich, die sich in zwei Abschnitte aufteilt. Die Arbeiten beginnen auf dem Teilstück zwischen der Kamperdickstraße bis zur Höhe der Zufahrt Hausnummer 9 und werden im zweiten Abschnitt in Richtung Wilhelmstraße bis zur Zufahrt des ansässigen Autohauses fortgesetzt. Die Einbahnstraßenregelung betrifft die beschriebenen einzelnen Bauabschnitte. Eine Zufahrt von der Kamperdickstraße in Richtung Wilhelmstraße kann während der Arbeiten nicht erfolgen.

Die ausgeschilderte Umleitung führt über die Nordtangente und Prinzenstraße bis zur Schanzstraße, in die Wilhelmstraße bis zur Einmündung in die Hangkamerstraße.

Die Anwohnerinnen und Anwohner werden im Vorfeld durch die Baufirma über die unumgänglichen Einschränkungen informiert. Ein Zugang zu den Hauseingängen bleibt grundsätzlich gegeben.

Die geplante Bauzeit beträgt neun Wochen. Die Einschränkungen werden entsprechend voraussichtlich bis zum 26. April dauern. Die Stadt Kamp-Lintfort wird gemeinsam mit der ausführenden Baufirma darum bemüht sein, die unvermeidlichen Beeinträchtigungen für die Anlieger so gering wie möglich zu halten und bittet um Verständnis, heißt es in einer Mitteilung.

Für Rückfragen stehen der zuständige Bauleiter der ausführenden Baufirma Völkers Bau GmbH unter der Rufnummer 0170/85 31 837 sowie eine Ansprechpartnerin vom Tiefbau- und Grünflächenamt unter der Rufnummer 02842/912-382 zur Verfügung.