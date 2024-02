Neukirchen-Vluyn. Die Stadt Neukirchen-Vluyn vergibt den Heimatpreis für ehrenamtliches Engagement und zukunftsorientierte Projekte. Wer sich bewerben kann.

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes NRW fördert mit dem „Heimat-Preis“ das lokale Engagement und nachahmenswerte Praxisbeispiele im Bereich „Heimat“. Auf dieser Grundlage lobt die Stadt Neukirchen-Vluyn Preisgelder für das ehrenamtliche Engagement einzelner Bürgerinnen und Bürger sowie gemeinnütziger Vereine oder Institutionen für umgesetzte beispielhafte und zukunftsorientierte Maßnahmen/Projekte aus.

Die Stadt Neukirchen-Vluyn wird – wie bereits in den letzten Jahren - für die Förderperiode 2023-2027 wieder entsprechende Zuwendungsanträge an das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes NRW stellen. Bei einer Zusage wird das Preisgeld von insgesamt 5.000 € in folgende Kategorien verliehen: 1. Preis 2500 Euro, 2. Preis 1500 Euro, 3. Preis 1000 Euro. Gibt es nur zwei Preisträger, gilt die Staffelung: 1. Preis 3000 Euro, 2. Preis 2000 Euro. Bei nur einem Preisträger erhält dieser die volle Summe von 5000 Euro als Preisgeld. Bei gleichrangigen Preisträgern kann das Preisgeld gleichmäßig auf die Preisträger verteilt werden.

Bestimmte Vorgaben müssen erfüllt werden

Der Preis wird an einzelne Bürgerinnen oder Bürger bzw. gemeinnützige Vereine oder Institutionen vergeben, wenn mindestens zwei der nachfolgenden Förderkriterien im Rahmen des lokalen, ehrenamtlichen Engagements erfüllt wurden: Gestaltung des demografischen Wandels bzw. zukunftsweisenden Zusammenlebens von Menschen unterschiedlichen Alters sowie sozialer bzw. kultureller Herkunft, Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts insgesamt in der Stadt Neukirchen-Vluyn, Bewahrung und Stärkung der lokalen und regionalen Identität bei den Themen Brauchtum, Tradition, Geschichte, Nachbarschaft u. ä., die Bewahrung und Stärkung der lokalen ökologischen Gegebenheiten, des Klimaschutzes, des Umweltschutzes und der Artenvielfalt oder die Schaffung von Anreizen, Neukirchen-Vluyn neu zu entdecken, weiter erlebbar zu machen oder die Bürgerinnen und Bürger für lokale Besonderheiten zu begeistern.

Sofern das Land einen Schwerpunkt festlegt, ist dieser angemessen zu berücksichtigen. Alle Projekte, Maßnahmen oder Initiativen im Stadtgebiet müssen allgemein zugänglich, zukunftsorientiert und nachhaltig sein. Sie müssen entweder abgeschlossen sein oder bereits erste Erfolge erkennbar nachweisen. Die Bewerbung für den „Heimat-Preis“ bei der Stadt Neukirchen-Vluyn muss den Nachweis enthalten, welche der vorgenannten Kriterien erfüllt wurden. Ein Verein oder eine Institution, die verschiedene Projekte finanziell fördert (z. B. Bürgerstiftung), muss sich mit dem konkreten Projekt bewerben, das mit dem Preisgeld unterstützt werden soll.

Verleihung erfolgt Ende des Jahres

Teilnahmeberechtigt sind natürliche oder juristische Personen mit Sitz in Neukirchen-Vluyn. Kommerzielle Projekte/Maßnahmen werden nicht berücksichtigt. Es können auch Vorschläge durch Dritte eingereicht werden. Natürliche oder juristische Personen, die ein Projekt in Neukirchen-Vluyn umsetzen, können sich ebenfalls bewerben (z. B. Tuwas Genossenschaft e. G.). Bürger/innen, gemeinnützige Vereine oder Institutionen, die 2023 ein Preisgeld von der Stadt Neukirchen-Vluyn oder vom Kreis Wesel erhalten haben, sind im Jahr 2024 nicht teilnahmeberechtigt.

Über die Verleihung und Rangfolge der Preise entscheidet im Einzelnen der Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Sport der Stadt Neukirchen-Vluyn als Jury im nichtöffentlichen Teil der Sitzung. Die Verleihung des „Heimat-Preises“ erfolgt jährlich (bis zum 31.12.) im feierlichen Rahmen. Die Preisträger stellen sich anschließend mit ihren Projekten oder Maßnahmen einem Wettbewerb auf Landesebene.

Bewerbung bis Ende Juni möglich

Eine Bewerbung ist unter dem Stichwort „Heimat-Preis 2024“ bis zum 30.06.2024 per E-Mail an heimatpreis@neukirchen-vluyn.de sowie per Post an die Stadt Neukirchen-Vluyn, Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales, Hans-Böckler-Straße 26, 47506 Neukirchen-Vluyn, möglich. Eine Online-Bewerbung ist ebenfalls möglich.

Fragen bezüglich des Heimat-Preises können an die Mailadresse heimatpreis@neukirchen-vluyn.de bzw. an Herrn Linde, Tel. 02845 – 391-179, gerichtet werden. Förderrichtlinien und das Online-Formular findet man auf der Homepage der Stadt (www.neukirchen-vluyn.de) unter dem QuickLink Heimatpreis.