Moers. Die Polizei bestätigt die Gerüchte über den Tod eines wohnungslosen Mannes in Moers. Mehrere Jugendliche hatten ihn kurz zuvor angegriffen.

Ein wohnungsloser Mann ist in Moers verstorben. Das bestätigt eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Duisburg auf Nachfrage unserer Redaktion. Einige Tage zuvor habe es eine „Vorgeschichte mit Jugendlichen gegeben“, so die Sprecherin. Die Gerüchte um einen Angriff mehrerer Heranwachsender auf einen Bedürftigen kursierten bereits in den sozialen Medien.

Ein Zusammenhang zwischen dem Tod des Mannes und dem Angriff sei nach bisherigem Ermittlungsstand nicht zu erkennen, so die Sprecherin. Weitere Informationen zum Ablauf des Falles wird die Duisburger Polizei, die Fälle aus dem Kreis Wesel mit dem Verdacht auf ein Tötungsdelikt behandelt, im Laufe des Donnerstagnachmittags veröffentlichen.