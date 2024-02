Kamp-Lintfort. Weil ein Neubau teuer geworden ist, geht der Trend wieder zum Kauf gebrauchter Häuser. Was Immobilienmakler Harald Rütter Interessenten rät.

Noch ist die Lage auf dem Immobilienmarkt in Kamp-Lintfort und Umgebung nicht besonders rosig, „aber sie hat sich etwas entspannt“, sagt Harald Rütter. Zwar seien die Zinsen immer noch auf hohem Niveau, zuletzt aber eben doch etwas heruntergegangen. Der Immobilienmakler mit Niederlassungen in Kamp-Lintfort und Rheinberg beobachtet von Berufs wegen ganz genau, wohin die Reise beim Traum vom eigenen Haus am Niederrhein geht. Doch auch, wenn es aktuell besser aussieht als noch vor einem Jahr – an einer Tatsache hat sich laut Rütter kaum etwas geändert: „Ohne Eigenkapital ist es derzeit fast unmöglich, eine Immobilie zu erwerben.“