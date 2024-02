Moers. In Moers-Kapellen sollen auf einem nicht mehr als Erweiterungsfläche für den Friedhof vorgesehenen Areal Häuser gebaut werden. Der Planungsstand.

Die Planungen für die Wohnbebauung auf der ehemaligen Friedhofsfläche in Moers-Kapellen gehen in die nächste Runde. Auf der Fläche „Im Bruckschefeld“ sollen Mehrfamilienhäuser, Doppel- und Einzelhäuser entstehen können. Das Areal ist etwa 7350 Quadratmeter groß und bereits an die Stadt Moers rückübertragen worden, um es zu Bauland zu machen.

Der Bebauungsplan 213 schafft für die Entwicklung einer Wohnfläche die planungsrechtlichen Voraussetzungen, erklärt die Stadt. Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Umwelt soll am Donnerstag, 29. Februar, unter anderem die Änderung des Geltungsbereiches und die öffentliche Auslegung beschließen.

Über die Planungen ist bereits bekannt, dass ausgehend von der Bestandsstraße ‚Im Bruckschefeld‘ eine neue Erschließungsstraße in das neue Wohngebiet führen soll, welches als allgemeines Wohngebiet im Bebauungsplan festgesetzt ist. Diese Straße soll als verkehrsberuhigter Bereich ausgebildet werden. Sie erstreckt sich zunächst von Nord nach Süd und endet im Osten mit einem Wendehammer, heißt es in den Ausführungen für die Politik.

Zu den Plänen gibt es einen sogenannten städtebaulichen Entwurf. Demnach wird nach derzeitigem Entwurfsstand beabsichtigt, an der Bestandsstraße ‚Im Bruckschefeld‘ zwei größere Mehrfamilienhäuser zu errichten. Westlich angrenzend können entweder zwei Doppelhaushälften oder ein bis zwei Einzelhäuser entstehen. Zwischen der Planstraße und dem vorhandenen Friedhof sollen fünf weitere Einzelhäuser bzw. Einfamilienhäuser entstehen. Sowohl bei den Einzel- und Doppelhäusern als auch bei den Mehrfamilienhäusern ist die Anzahl der Vollgeschosse auf maximal zwei begrenzt.

Im westlichen Teil des Bebauungsplans wird eine Grünfläche festgesetzt, welche durch die Ausbildung einer Versickerungsmulde die Versickerung von auf den öffentlichen Verkehrsflächen anfallendem Niederschlagswassers ermöglicht. (sovo)