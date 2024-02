Neukirchen-Vluyn. Einst bestand „Et Invalidenbänksen“ in Niep nur aus älteren Männern. Jetzt ist der Verein im Aufschwung. Wie er sich fit für die Zukunft macht.

Eigentlich ist es gar kein richtiger Verein, zumindest formal gesehen nicht. Es gibt keine schriftliche Satzung und auch keine Mitgliedsformulare, doch „Et Invalidenbänksken“ in Niep ist trotzdem einer der aktivsten Vereine des kleinen Neukirchen-Vluyner Ortsteils. Etwa 650 Menschen leben in Niep, 45 sind Mitglied im Heimatverein, den es bereits seit 1966 gibt. Wie genau es zur Gründung des Vereins kam, weiß niemand so genau, sagt Frederike Krinke aus dem Führungsteam. Doch klar ist, dass der Ursprung der Gemeinschaft lange vor der eigentlichen Gründung liegt und – der Name lässt es bereits vermuten – mit einer Bank zu tun hat.