Moers. Das Culinario erobert den Platz 1 auf der Liste der bestbewerteten italienischen Restaurants in Moers. Inhaber verrät Erfolgskonzept.

Ihm schmeckt das Essen in diesem Restaurant sehr gut, deswegen verbringt Edo gerne seine Mittagspause hier. Für ihn sind die Qualität der Zutaten und die Atmosphäre wichtig - Das ist genau das, was er in diesem Moerser Lokal findet: frisches Essen, leckere Speisen und familiäre Atmosphäre aus La Bella Italia.