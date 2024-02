Moers. Die Stadt Moers möchte sich Grundstücke an der Rheinberger Straße sichern - auch das des Autohauses. Was Minrath zu den eigenen Planungen sagt.

Die Stadt möchte sich wie berichtet das Vorkaufsrecht für das Niag-Grundstück an der Rheinberger Straße sichern. Zu den in diesem Zuge weiteren avisierten Arealen gehören auch die Grundstücke des Autohauses Minrath. Stellt sich die Frage: Hat das einen aktuellen Anlass? Möchte der Autohändler womöglich seinen Standort verlagern? Minrath-Geschäftsführer Thomas Borusiak winkt auf Nachfrage ab: „Wir sind happy mit dem Standort“, sagt er. Der Standort an der Rheinberger Straße sei bei den Kundinnen und Kunden gut bekannt.