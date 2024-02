Neukirchen-Vluyn. Die Bergarbeiterbewegung Kumpel für AUF demonstriert am Wochenende in Neukirchen-Vluyn. Ein Thema ist Jutta Jells Kampf um ihre Witwenrente.

Die Bergarbeiterbewegung Kumpel für AUF lädt am Samstag, 24. Februar, zur 18. ruhrgebietsweiten Bergarbeiterdemonstration „Für eine lebenswerte Zukunft“ in Neukirchen-Vluyn ein. Anlässlich zum zweiten Jahrestag des Beginns des Ukraine-Kriegs richte sich die Veranstaltung gegen „die akute Weltkriegsgefahr sowie gegen die Rechtsentwicklung und die AfD“, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter. Zudem sollen die Themen Giftmüll unter Tage, Deputat und PCB-Vergiftung bei den Kundgebungen angesprochen werden.

Ebenfalls unterstützen will die Bergarbeiterbewegung den Kampf der Bergarbeiterwitwe Jutta Jell um ihre Witwenrente: „Er steht stellvertretend für Millionen Frauen, aber auch Männer, denen bisher die vollständige Hinterbliebenenrente verwehrt wird. Es ist auch ein Beitrag gegen die sich ausbreitende Altersarmut.“ Der Auftakt der Demonstration erfolgt um 11 Uhr mit einer Kundgebung vor dem Rathaus. Auf die Demonstation folgt eine Schlusskundgebung um 12.30 Uhr an der Ecke Mozartstrasse/Hochstrasse.

Weitere aktuelle Nachrichten aus Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn: