Neukirchen-Vluyn. Die Planungen am Julius-Stursberg-Gymnasium laufen auf Hochtouren. An zwei Abenden im März zeigen Schülerinnen und Schüler Akrobatik und mehr.

Ein roter Bühnenvorhang, der sich öffnet, Kisten, die darauf warten, ausgepackt zu werden und Kabel, durch die schon bald Strom für die Scheinwerfer fließt – das Ankündigungsplakat des Varietés am Julius-Stursberg-Gymnasium (JSG) deutet an, dass die Vorbereitungen für das jährliche Varieté in vollem Gange sind.

„JSG-Varieté – ver-/durchgeplant“ lautet das passende Motto des Varieté-Abends in der Schulaula, der viel Unterhaltung verspricht. Die Termine stehen fest: Das JSG lädt am Donnerstag, 14. März, und am Freitag, 15. März, ab 19 Uhr zum Varieté ein. „Diesmal findet das Varieté zum 20. Mal statt und ist seit 2005 zu einer Traditionsveranstaltung geworden“, erklärten die JSG-Lehrerinnen Stephanie Wenzel und Julia Abel. Beide führen regelmäßig die schuleigene Varieté-AG durch. „68 Schüler machen in der AG mit – in ihrer Freizeit, außerhalb des Unterrichts und mit viel Engagement.“

250 Schüler treten in Neukirchen-Vluyn auf

Das Besondere am jährlich stattfindenden Varieté: Die Organisation liegt komplett in den Händen der Schülerinnen und Schüler des elften Jahrgangs. Vor dem großen Auftritt gibt’s für die 16- bis 18-jährigen Organisatoren natürlich viel zu tun. „Seit September planen wir bereits“, sagten Janne Brinkmann, Charlotte Fitze, Lena Rützel und Alina Garbrys. Die vier Elftklässlerinnen gehören zum Varieté-Organisationsteam aus rund 20 Schülern und übernehmen die Pressearbeit wie echte Profis.

Neben dem Presseteam gibt es noch viele weitere Teams, wie Charlotte erklärte: „Es gibt zum Beispiel ein Cateringteam, das mehr als 900 Getränke bereitstellen wird, eine Layout-Gruppe, ein Finanzteam und eine Castingcrew – jeder kann sich einbringen.“ Die Casting-Gruppe war für die Akquise der Talente zuständig, die beim Varieté auf der Bühne stehen. „In der Schulgemeinschaft haben sie nach Talenten Ausschau gehalten. Dabei erleben wir als Lehrkräfte, wie viele Talente und Hobbys unsere Schüler haben“, erklärte die kommissarische JSG-Schulleiterin Hedda Engbers.

Bald startet der Kartenverkauf in Neukirchen-Vluyn

In Castings präsentierten die jungen Menschen ihre Fähigkeiten – von Akrobatik über Gesang bis zu Comedy. 30 Acts mit insgesamt 250 Personen haben es geschafft und werden auf der Bühne stehen. Dazu gehören Schüler und Solosänger Roman, der 2022 aus der Ukraine nach Deutschland flüchtete, Gesang der Schulchöre, Akrobatik der Varieté-AG, Musik am Klavier und eine Filmdarbietung, in der die Schüler kuriose Momente aus der Planung des Varietés nachspielen. Moderiert wird der Abend übrigens von 15 Schülern. „Wir wollen ganz abwechslungsreich durch den Abend führen. Alle Eintrittserlöse fließen in unsere Abikasse“, sagten die Elftklässlerinnen, die sich über viele Besucher freuen.

Eintrittskarten können ab sofort zum Preis von neun Euro (Erwachsene) und sechs Euro (Schüler) im Vorverkauf vom Montag, 26. Februar, bis Mittwoch, 28. Februar, erworben werden. Der Vorverkauf findet für Schulangehörige in den Pausen in der Schulstraße des JSG statt. Weitere Vorverkaufsstellen sind die Bäckerei Nöthen in Vluyn, Geldernsche Str. 412, sowie die Neukirchener Buchhandlung, Andreas-Bräm-Straße 18/20. Die pro Verkaufstag zur Verfügung stehenden Kartenkontingente (450 Karten) sind begrenzt. Keine Reservierung möglich. Restkarten werden an den Auftrittsabenden an der Abendkasse verkauft.