Moers. Die Barbara Buchhandlung in Moers startet bald am neuen Standort. Kathrin Olzog gewährt Einblicke und verrät, was sich für ihre Kunden ändert.

in Moers zieht ab Dienstag, 27. Februar, um. Der neue Standort in der Moerser Innenstadt bietet für Kundinnen und Kunden zahlreiche Vorteile.

bietet für Kundinnen und Kunden zahlreiche Vorteile. Das Team der Buchhandlung freut sich etwa auf den gemütlichen Innenhof.