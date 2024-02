Moers. Arne Dahl hat das Krimifestival furios eröffnet. Auch nach der Lesung stellte sich der Bestsellerautor dem großem Andrang seiner Fans in Moers.

Aufgepasst – ein Wiederholungstäter hat am Samstagabend für Aufsehen in der Moerser Hauptgeschäftsstelle der Sparkasse am Niederrhein gesorgt. Der schwedische Krimibestsellerautor Arne Dahl eröffnete das 8. Krimifestival mit einer Lesung aus seinem neuen Kriminalroman „Stummer Schrei“, der gleichzeitig der Auftakt einer neuen Reihe rund um die Kriminalkommissarin Eva Nyman und ihr Team sein soll.