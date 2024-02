Kamp-Lintfort. Ehrenamtler sollen in Kamp-Lintfort Vergünstigungen bekommen. Wo es für sie in der Stadt überall Sonderkonditionen gibt - ein Überblick.

Bürgerschaftliches Engagement verdient Anerkennung. Die Landesregierung NRW hat deshalb zusammen mit Städten, Kreisen und Gemeinden eine landesweit gültige Ehrenamtskarte eingeführt.

Mit dieser Ehrenamtskarte können ehrenamtlich Engagierte Vergünstigungen in verschiedenen kommunalen Einrichtungen, aber auch Angebote von Partnern aus Wirtschaft, Kultur und Sport wahrnehmen.

Lilli Heisler, Sachbearbeiterin für die Ehrenamtskarte bei der Freiwilligenagentur der Stadt Kamp-Lintfort, freue sich über neue Akzeptanzpartner, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Der Kalisto Tierpark unter Leitung von Dr. Stephanie Winkendick wird ab sofort allen Inhaberinnen und Inhabern der Ehrenamtskarten freien Eintritt gewähren. „Vielen Dank für diese tolle Unterstützung – das ist eine wirklich tolle Wertschätzung für alle, die sich ehrenamtlich engagieren“, wird Lilli Heisler zitiert. Als weiterer neuer Akzeptanzpartner der Ehrenamtskarte sei die Volksbank Niederrhein eG in Kamp-Lintfort am Start. Sie biete die kostenlose Mastercard oder VISA Karte Gold ab sofort als Vergünstigung an.

Alle Vergünstigungen und Akzeptanzpartner können Interessierte unter www.engagiert-in-nrw.de oder über die kostenlose App „Ehrenamtskarte NRW“ abrufen.

Einrichtungen oder Institutionen, die ebenfalls Akzeptanzpartner der Ehrenamtskarte werden möchten, wenden sich an Lilli Heisler, Telefon 02842 / 912-412, Mail: lilli.heisler@kamp-lintfort.de, Freiwilligenagentur Kali aktiv, Amt für Soziales und Wohnen, Freiherr-vom-Stein-Straße 32a. Das Formular für zukünftige Akzeptanzpartner ist unter www.kaliaktiv.de hinterlegt.