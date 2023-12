Ausgezeichnet: Kamp-Lintfort gewinnt wieder Landespreis

Kamp-Lintfort In Kamp-Lintfort können Kinder vorbildlich Kunst und Kultur erleben. Das belohnt das Land mit 15.000 Euro. Was das Konzept so besonders macht.

Kamp-Lintfort bekommt zum dritten Mal den Landespreis „Kommunale Gesamtkonzepte für kulturelle Bildung.“ Für das „überzeugende Konzept“, so Staatssekretärin Gonca Türkeli-Dehnert am Dienstag im Schirrhof in Kamp-Lintfort, erhält die Stadt eine Förderung in Höhe von 15.000 Euro.

Allen Kindern und Jugendlichen in Nordrhein-Westfalen den Zugang zu Kunst und Kultur zu erleichtern – darum geht es bei dem Landespreis. Der Preis fördert in diesem Sinne nordrhein-westfälische Städte und Kreise, die hervorragende strukturelle Bedingungen für Kulturangebote für Kinder und Jugendliche schaffen. In der aktuellen Förderrunde erhält Kamp-Lintfort jetzt 15.000 Euro für den weiteren Aufbau der kulturellen Bildung. Gonca Türkeli-Dehnert, Staatssekretärin für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, überreichte am Dienstag den Förderbescheid an Bürgermeister Christoph Landscheidt.

Türkeli-Dehnert: „Kulturelle Bildung macht Lust, sich ein Leben lang mit Kunst und Kultur zu beschäftigen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir schon Kinder und Jugendliche ermutigen, künstlerische und ästhetische Erfahrungen zu machen, eigene Begabungen, Interessen und Ausdrucksformen zu entdecken. Kamp-Lintfort hat ein sehr überzeugendes Konzept erarbeitet, um jungen Menschen vom Kindergarten bis zur weiterführenden Schule anspruchsvolle kulturelle Angebote zu machen. Dieses Engagement für kulturelle Bildung fördern wir sehr gerne.“

Zum dritten Mal ausgezeichnet

Kamp-Lintfort wird somit bereits zum dritten Mal – nach 2017 und 2021 – mit dem Landespreis ausgezeichnet und kann sich nun im nächsten Schritt um die dreijährige Konzeptförderung bewerben. Die Stadt hat in Schulen und Kindergärten der Stadt Kulturbeauftragte benannt. Das städtische Kulturbüro koordiniert alle Angebote. Zahlreiche Ehrenamtliche engagieren sich zudem in Vereinen und Initiativen in der kulturellen Bildung.

Einen weiteren entscheidenden Beitrag leisten die Träger der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in Kamp-Lintfort. Eingebunden sind zudem Kunst- und Kultureinrichtungen wie die Burghofbühne Dinslaken und die aktive Musikschule. Zu den erfolgreichen Projekten zählt etwa die musikalische Früherziehung in den Kitas. Seit elf Jahren lädt Kamp-Lintfort zudem unter dem Motto „Jedem Kind einen Theaterbesuch“ Kita-Kinder in die Stadthalle ein – im vergangenen Jahr sahen über 500 junge Besucherinnen und Besucher das Stück „Ein König zu viel“.

Erstmals hat 2022 der Verein Kulturprojekte Niederrhein insgesamt sieben Schulstandorte mit Pausenhofkonzerten bespielt. Ein Schlagzeuger, ein Alphornspieler und eine Band traten auf, improvisierten und standen für Fragen zur Verfügung. Mit den nun zugesprochenen Mitteln soll das Projekt ausgebaut werden.

Ehrenamtler leisten großen Beitrag

Bürgermeister Landscheidt: „Auf die erneute Auszeichnung mit dem Landespreis sind wir in Kamp-Lintfort besonders stolz und freuen uns, mithilfe der Fördersumme noch weitere Projekte im Bereich der kulturellen Bildung realisieren zu können. Mit unseren vielfältigen Angeboten wecken wir das kulturelle Interesse von Kindern und Jugendlichen auf spielerische Art und Weise. Besonders hervorheben möchte ich auch das ehrenamtliche Engagement der verschiedenen Vereine und Institutionen, die dazu einen großen Beitrag leisten.“

Seit 2007 würdigt das Land mit dem Wettbewerb besonderes kommunales Engagement in der Kulturellen Bildung. Seither haben sich über 85 nordrhein-westfälische Städte, Gemeinden und kommunale Verbünde beteiligt. Kamp-Lintfort erhält bei seiner dritten Bewerbung die Auszeichnung für sein Gesamtkonzept und damit 15.000 Euro Förderung für die Umsetzung. Insgesamt werden in diesem Jahr neben Kamp-Lintfort elf weitere Preisträger ausgezeichnet.

