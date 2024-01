Ausverkauft: Das mögen Kamp-Lintforter an Mia Mittelkötter

Lioba Albus war 2018 bereits einmal zu Gast in Kamp-Lintfort. (Hier ein Archivfoto von ihrem damaligen Auftritt in der Europaschule)

Kamp-Lintfort Tante Mia Mittelkötter ist wieder da. Mit Brad Pitt und Gustav. In der Kamp-Lintforter Stadthalle. Der Saal ist ausverkauft. Das hat einen Grund.

Was der neue Volkssport ist, ahnte am Samstagabend die Kabarettistin und Schauspielerin Lioba Albus genau: „Selbstüberschätzung.“ Die 65-jährige Sauerländerin weiß diesen Umstand in grandiose Wortvulkane und Charaktere zu verpacken, wie sie in der Stadthalle bewies. Albus brachte, organisiert vom Veranstalter „Wellmann Concerts“, ihr aktuelles Programm „Mia – eine Weltmacht mit drei Buchstaben“ mit.

Alle Plätze waren restlos ausverkauft. Albus betrat als Tante Mia Mittelkötter die Bühne: „Das ist mein erster Auftritt 2024 – und das bei euch in Kamp-Lintfort, ich freue mich so.“ Als allwissende Tante Mia trug sie grauhaarige Dauerwelle, einen langen Rock und eine goldfunkelnde Handtasche. „Mit der sammle ich Unterwäsche männlicher Fans ein. Gibt nichts Besseres gegen Wühlmäuse.“

Die Kabarettistin weiß: Die Weltlage ist nicht lustig

Zu lieben Mäuschen mutierten alle an Weihnachten: „Weihnachten ist schön, aber es ist auch schön, wenn’s vorbei ist. Die ewig gleichen Gesichter, kauen, lächeln und frohlocken“, brachte Mia die Feiertagsstimmung in eine humorige Formel und erntete direkt viele Lacher.

Lustig sei die Weltlage aktuell weniger: „Weltweit gibt’s einen gigantischen Rechtsruck. Dass Menschen jüdischen Glaubens Angst haben, das Haus zu verlassen und rechte Parolen geschmettert werden, ist abscheulich“, sagte Mia und bekam dafür langanhaltenden Publikumsapplaus. Dann machte Tante Mia Mittelkötter weiter: „Rechte Politiker? Die spielen ‚Mein rechter Platz ist frei‘ und wurden zu kurz gestillt. Im Beichtstuhl fragt sie der Pfarrer, ob Herr Trump in Deutschland ist.“

Tante Mia Mittelkötter begeistert die Kamp-Lintforter

Apropos Platz: Als die Bundesregierung kundtat, dass während Corona alle Zuhause bleiben sollten, habe sie trocken zu ihrem Mann gesagt: „Gustav, für dich ändert sich nichts.“ Schließlich war er der König des Wohnzimmers – „und die Fernbedienung war sein Zepter.“ Der sauerländische, schweigende Mann – „da muss man sich die Wirklichkeit romantisch schönreden, als läge dort Brad Pitt, statt ein grobmotorischer Tölpel, der die Gedanken im Hohlkörper rollen lässt und sie lippeninkontinent absondert“, analysierte Mia die Liebesdinge realistisch, während sich im Online-Dating „Gesichtsfriedhöfe als Sahneschnitten“ anböten, wie sie wortgewaltig ausführte.

Gustav, für dich ändert sich nichts. Tante Mia Mittelkötter über „ihren Mann“ und das Kontaktverbot in der Coronazeit.

Wie gut, dass es Gesundheitsminister Lauterbach gebe: „Seine Mama spuckte auf den Kamm, zog einen Scheitel und sagte: ‚Das bleibt jetzt so‘!“ Temporeich schlüpfte sie in Rollen wie die der Grillstudiobesitzerin Witta, Ranger Rudi, Speeddaterin Josefine, die bei „Alles muss raus“-Aktionen einer Singlebörse einen gerne stoppenden, Liebesfilme liebenden und schlanken Idealmann suchte, sowie in die Rolle des Promille-Philosophs Detlev, der als Stiefvater nicht genügte und Freundschaft nur mit dem „haarlosen, herzkranken Köter“ erlebte – ernste Themen, die Albus intelligent verpackte, lange Ovationen bekam und nach ihrem Auftritt zahlreiche ihrer lesenswerten Unterhaltungsromane signierte.

