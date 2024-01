Bauern-Protest: In Neukirchen-Vluyn brennen am Freitag Feuer

Die Protestaktionen der Landwirte in Neukirchen-Vluyn gehen am Freitag (12. Januar) mit Mahn-Feuern weiter (Symbolfoto).

Neukirchen-Vluyn Die Proteste der Landwirte gehen weiter. In Neukirchen-Vluyn gibt es am Freitag (12. Januar) an mehreren Stellen Mahn-Feuer. Was dahinter steckt.

Die Protestaktionen der Landwirte in Neukirchen-Vluyn gehen weiter. Am Freitag, 12. Januar, entfachen an mehreren Stellen im Stadtgebiet sogenannte „Mahn-Feuer“. Los geht es um 16 Uhr, die Feuer sollen dann bis 19 Uhr brennen.

„Die Aktion dient zur Unterstützung unserer Forderungen“, erklärt Diethelm Keesen, Vorsitzender der Ortsbauernschaft. Die Aktion sei zudem mit der Kreispolizei Wesel abgestimmt. „Wir stehen an jeder Stelle mit ein paar Schleppern“, kündigt der Landwirt an.

Das sind die Stellen in Neukirchen-Vluyn, an denen Mahn-Feuer geplant sind:

Enni Solarpark (Nähe A57-Auffahrt Moers-Hülsdonk)

Gegenüber der Feuerwache Vluyn

Ecke Lintforter Straße/Geldernsche Straße (Rayen)

Gegenüber vom Toom-Baumarkt (Inneboltstraße)

Ecke Nieper Straße/Kapellener Straße (Niep)

