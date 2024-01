Die angekündigten Bauernproteste am kommenden Montag (8. Januar) könnten den Verkehr in Kamp-Lintfort, Moers und Neukirchen-Vluyn empfindlich treffen (Symbolfoto).

Verkehr Bauernproteste: Hier droht in Moers und Umland Verkehrschaos

Neukirchen-Vluyn/Kamp-Lintfort/Moers Die Bauernproteste am 8. Januar könnten den Verkehr in Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn stark beeinflussen. Was bisher bekannt ist.

Die angekündigten Bauernproteste am kommenden Montag (8. Januar) könnten den Verkehr in Kamp-Lintfort, Moers und Neukirchen-Vluyn empfindlich treffen. Im Kreis Wesel liegen der Polizei schon zahlreiche Anmeldungen für Aktionen vor. So ist unter anderem ein Traktor-Konvoi von Kamp-Lintfort aus über Moers bis nach Neukirchen-Vluyn geplant, er startet bereits um 5.30 Uhr.

Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, gibt es zudem „mehrere Anmeldungen“ für die A57-Anschlussstelle „Rheinberg“ an der B150 an der Grenze zwischen Kamp-Lintfort und Rheinberg. Landwirt Diethelm Keesen aus Neukirchen-Vluyn hat zudem Aktionen an den Anschlussstellen „Hülsdonk“ (A57) und „Vluyn“ (A40) bestätigt. „Wir rechnen mit 15 bis 25 Schleppern an jeder Stelle“, sagt er. Los gehen soll es bereits um 6 Uhr morgens.

Weitere aktuelle Nachrichten aus Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland