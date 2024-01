Baustelle in Moers: Straße wird einige Tage zur Sackgasse

Moers Im Moerser Ortsteil Repelen kündigt die Enni zeitnahe Kanalarbeiten an. Wie lange die Sperrung dauert, was Anwohner beachten sollten.

Die Enni Stadt & Service Niederrhein (Enni) wird ab Montag, 8. Januar, in der Straße An der Sandkull in Moers-Repelen ein neues Wohnhaus, Hausnummer 91 a, an den öffentlichen Mischwasserkanal anschließen. Darüber informiert der Dienstleister in einer Mitteilung. Da in rund drei Metern Tiefe und auch in der Fahrbahnmitte gearbeitet werden muss, wird die Straße zwischen den Hausnummern 91 und 93 für Autofahrer einige Tage zur Sackgasse.

Anlieger können während der Bauarbeiten ihre Häuser jederzeit über eine in beide Fahrtrichtungen ausgeschilderte Umleitung über die Kühlerstraße erreichen. Für Fußgänger und Radfahrer bleibt die Baustelle durchweg passierbar. Enni will die mit dem zuständigen Fachbereich Straßen und Verkehr der Stadt Moers abgestimmte Baumaßnahme möglichst bereits am 12. Januar abschließen. Wer Fragen hierzu hat, kann sich unter der Rufnummer 104600 informieren.

Weitere aktuelle Nachrichten aus Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn:

