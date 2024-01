Was waren die beliebtesten Vornamen bei Neugeborenen 2023 in Moers? (Symbolfoto).

Namen Beliebteste Vornamen 2023: So nennen Moerser ihre Kinder

Moers Emilia und Noah sind 2023 deutschlandweit die beliebtesten Namen für Neugeborene. Welche haben es in Moers geschafft? Ein Blick in die Statistik.

Moerserinnen und Moerser, die 2023 Eltern geworden sind, folgen bei der Wahl des Namens für ihr Neugeborenes nicht dem Trend. Das zeigt ein Blick in die Statistik. Deutschlandweit sind Emilia und Noah wie schon 2022 die beliebtesten Vornamen. Das hat Hobby-Namensforscher Knud Bielefeld veröffentlicht, der seit den 1990er-Jahren jedes Jahr die beliebtesten Vornamen auswertet.

In Moers sieht das anders aus. Wie die Stadtveraltung auf Anfrage der Redaktion mitteilt, war der beliebteste Name 2023 „Emil“. Insgesamt 19 Mal gaben Eltern ihrem Kind diesen Namen. Bei den Mädchen hat es „Lina“ auf Platz 1 geschafft. 18 Mal konnte dieser Name im vergangenen Jahr registriert werden. 2022 waren die beliebtesten Namen noch „Emma“ und „Paul“.

Beliebte Vornamen in Moers: Die Plätze zwei und drei

Der deutschlandweit beliebteste Mädchenname 2023 hat es in Moers auf Platz 2 geschafft: Eltern nannten 15 Mal ihr Kind „Emilia“, Platz 3 teilen sich bei den Mädchen die Namen „Emma“ und „Mia“ (jeweils 13). Bei den Jungen schaffte es auf Platz 2 „Elias“ mit 16 Nennungen, jeweils 15 Mal nannten Eltern ihr Neugeborenes „Leon“, „Lio“ und „Mats“.

Insgesamt ist die Zahl der Geburtsanmeldungen in Moers im Vergleich zum Vorjahr gesunken, berichtet Stadtsprecher Thorsten Schröder. 2023 waren es 2399, knapp 100 weniger als im Jahr zuvor.

Weitere aktuelle Nachrichten aus Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland