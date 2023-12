Cannabis-Freigabe: In Moers startet das „Hanfwerk“

Moers An traditionsreicher Stätte soll in Moers einer der ersten Cannabis-Clubs der Stadt entstehen: Was der Betreiber plant und wieviel es kostet.

Der traditionsreiche Wiesenhof im schönen Moerser Stadtteil Holderberg hat schon viel erlebt. Jetzt hat er mit Christian Schrammen einen neuen Besitzer und einen neuen potenziellen Pächter: Dirk Müller hat einiges vor, jedenfalls mit den Teilen des Wiesenhofes, die er pachten will. Sein erstes Projekt heißt „Hanfwerk“ - hier soll einer der ersten Cannabis-Vereine der Stadt entstehen.

Ende November hat die Bundesregierung den letzten Entwurf für ein Gesetz vorgelegt, das den Anbau von Hanf und den Konsum von Cannabis für private Zwecke unter bestimmten Vorgaben legalisiert. So dürfen Erwachsene beispielsweise bis zu 25 Gramm Cannabis zum Eigenbedarf besitzen, wenn das Gesetz in Kraft tritt. Das ist nach aktuellem Stand zum 1. April 2024 geplant.

Weitere aktuelle Nachrichten aus Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn:

Abgabe und Anbau soll in sogenannten Anbauvereinigungen passieren, das „Hanfwerk“ in Moers könnte ein solcher Verein sein. Dirk Müller, über viele Jahre in der Logistik-Branche tätig, bereitet zurzeit die Gründung des Vereins vor: „Ich habe mich intensiv mit dem Thema beschäftigt und weiß, dass die Stigmatisierung von Cannabis-Nutzern noch immer ein Problem darstellt. Genau das sehe ich aber als große Chance, bei der Aufklärung aktiv zu werden.“

So plant er etwa Veranstaltungen zur Suchtprävention, dazu könnte ein „Suchtbeauftragter“ des „Hanfwerks“ wichtige Aufklärungsarbeit leisten. Müller: „Wir müssen weg vom erhobenen Zeigefinger, es nutzt nichts, die Verbotskelle zu schwingen.“ Wann das „Hanfwerk“ tatsächlich an den Start geht, will Müller von der weiteren Entwicklung abhängig machen, schließlich hat sich der Gesetzentwurf bisher mehrfach geändert.

Mehr zum Thema

Möglich sei aber ein Start im Frühjahr kommenden Jahres, wobei Müller auf Sorgfalt statt Schnelligkeit setzt: „Wir beginnen mit dem Anbau erst dann, wenn wir eine Lizenz haben. Es ist mir wichtig, dass nicht der Eindruck entsteht, wir würden unseriöse Geschäfte planen.“ Dass Müllers Idee alles andere als unseriös ist, ist offenbar schon einigen aufgefallen.

Rund 150 Voranmeldungen gibt es bisher über den Internet-Auftritt des „Hanfwerks“. Bis zu 200 Vereinsmitglieder sollen es in einem ersten Schritt werden. Entwickelt sich das Angebot gut, will Müller auf die laut Gesetzesvorlage möglichen 500 Mitglieder erweitern. Angebaut werden die Hanfpflanzen in geschlossenen Räumen am linken Niederrhein - wenn die Lizenz vorliegt. Die Abgabe erfolgt am Wiesenhof über einen Seiteneingang.

Mehr als die Abgabe ist erstmal nicht drin, obwohl der weitläufige Gebäudekomplex die Möglichkeiten dazu bieten würde. Gemeinsamer Konsum in den Vereinsräumen ist im Gesetz nicht vorgesehen. Müller: „Deshalb werden wir es an die Mitglieder vorerst in einem Raum abgeben, der über den Seiteneingang erreichbar ist.“ Ein längerer Aufenthalt für die Konsumenten ist dort nicht geplant. Zehn Euro pro Monat soll die Mitgliedschaft im „Hanfwerk“ zunächst kosten, teilt Müller mit.

Ein Landwirt tastet die Blätter einer Hanfpflanze auf einem Feld (Symbolbild). Foto: Friso Gentsch / dpa

Dafür erhalten Vereinsmitglieder neben dem „hochwertigen Cannabis“ aus „biologischem Anbau“ („Hanfwerk“ im Internet) auch eine digitale Mitgliedskarte, von der unter anderem der monatliche Konsum ablesbar ist. Das Vereinsleben auf dem Wiesenhof muss allerdings noch warten, wenn es bei dem aktuellen Gesetzentwurf bleibt. Zur Qualität des Cannabis berichtet Müller: „Wir haben bei dem Projekt einen Agrarbetriebswirt mit an Bord.“

Auch wenn das „Hanfwerk“ zurzeit ganz oben auf der To-Do-Liste von Dirk Müller steht: Für die Bereiche, die er auf dem Wiesenhof zu pachten beabsichtigt, hat er noch mehr Ideen. Ein Hofcafé mit Außenbereich könnte beispielsweise entstehen. Die Infrastruktur dafür ist zum großen Teil vorhanden, und der idyllische Hof lädt geradezu zum Verweilen ein.

Ebenso sind Einstallungen für Pferde geplant. Christian Schrammen, seit einem Jahr Besitzer des Gestüts Wiesenhof, hält davon bereits 50 vor. Müller selbst lebt mit seiner Familie seit vier Jahren in Moers-Holderberg, bis zum Wiesenhof sind es für ihn also nur ein paar Meter.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland