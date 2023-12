Das Kamp-Lintforter Rathaus ist ab Donnerstag geschlossen

Kamp-Lintfort Ein Teil der Verwaltung zieht um zur Südstraße. Danach beginnt die Sanierung des Rathauses. Warum sich Brautpaare keine Sorgen machen müssen.

Das Kamp-Lintforter Rathaus bleibt ab 7. Dezember geschlossen. Gleichwohl sei die Erreichbarkeit gewährleistet, teilt die Verwaltung mit. Das Rathaus soll saniert werden. Das ist der Grund dafür, dass im Vorfeld sämtliche Büros im Westflügel des Gebäudes geräumt werden. Mehr als 100 Arbeitsplätze ziehen in Büros neben dem Finanzamt an der Südstraße. Während der Umzugsphase muss das Rathaus geschlossen werden, und zwar ab 7. Dezember um 12 Uhr. Am 18. Dezember soll es wieder öffnen, heißt es weiter. Das Bürgerbüro bleibt über einen Seiteneingang zu den üblichen Sprechzeiten geöffnet.

Die folgenden Bereiche der Stadtverwaltung sind nach dem Umzug weiterhin im Rathaus zu erreichen: Verwaltungsvorstand, Hauptamt, Vollstreckung, Steuerabteilung, Ordnungsamt, Bürgerbüro, Standesamt, Amt für Soziales und Wohnen, Amt für Schule, Jugend und Sport.

Folgende Bereiche ziehen zur Südstraße 9: Vergabestelle, Geoinformation, Rechnungsprüfung, Kämmerei, Kulturbüro, Planungsamt, Bauordnungsamt, Amt für Gebäudewirtschaft, Tiefbau- und Grünflächenamt, Stabsstelle für Umwelt- und Klimaschutz, Amt für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing, Personalrat.

Terminvereinbarung erforderlich

Die Außenstelle ist allerdings für den Publikumsverkehr nur eingeschränkt geöffnet. Eine vorherige Terminvereinbarung und eine Anmeldung am Empfang sei unumgänglich. Im Rathaus würden sich Störungen durch den Baubetrieb nicht vermeiden lassen. Brautpaare sollen hiervon verschont bleiben. Trauungen finden schon jetzt im Schirrhof und nicht im Rathaus statt. Sämtliche Rats- und Ausschusssitzungen werden in der Stadthalle durchgeführt.

