Dong Open Air 2024: Metal-Festival - erste Bands stehen fest

Neukirchen-Vluyn Vom 11. bis 13. Juli 2024 steigt das Festival auf der Halde Norddeutschland in Neukirchen-Vluyn. Ab wann es Tickets gibt, wo sie erhältlich sind.

Es ist wieder so weit, am Sonntag startet der Ticketvorverkauf für das mittlerweile zweiundzwanzigste Dong Open Air in Neukirchen-Vluyn. „Dass das einmal mehr ein Highlight für die Metal- und Rock-Live-Szene werden wird, steht nach den ersten Programmankündigungen schon fest“, versprechen die Veranstalter in einer Pressemeldung. „In Extremo“ zählen erneut zu den Headlinern des Festivals. Die deutsche Mittelalter-Rock-Band hat vier Nummer-1-Alben und fünf Goldene Schallplatten im Gepäck und bereits 2017 eine Show auf dem Dong Open Air gespielt, die als größte der Zelt-Ära des Festivals in Erinnerung geblieben ist. Neben ihnen sind die polnischen Extrem-Metaller „Behemoth“ als weiterer Headliner angekündigt. Sie zählen zu den Shooting-Stars der internationalen Szene, sind ebenfalls für ihre große Show bekannt und werden zum ersten Mal in die Dong reisen.

Viele Metal-Fans werden im kommenden Sommer wieder zum Dong Open Air nach Neukirchen-Vluyn reisen und gemeinsam zur Musik feiern. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Knapp 30 Bands beim Dong Open Air 2024 in Neukirchen-Vluyn dabei

Außerdem mit dabei sein werden die Thüringer Melodic-Death-Metal-Bands „Die Apokalyptischen Reiter“ und „Deserted Fear“, die bayerische Gruppe „Equilibrium“ gleichen Genres sowie schwedischer Disco-Rock von „The Night Flight Orchestra“ und Retro-Rock aus Berlin von „Wucan“. „Wir sind mehr als zufrieden, diese Bands schon so früh ankündigen zu können“, so Sebastian Arnold vom veranstaltenden Dong Kultur e. V. „Und weil es drei Festivaltage sind, kann sich jeder ausrechnen, dass noch ein weiterer Headliner dazustoßen wird. Wir haben da noch ein schönes, weiteres Ass im Ärmel“, verrät er mit einem Lächeln. Insgesamt werden wieder knapp 30 Bands auftreten, darunter viele Nachwuchs- und Undergroundbands, die sich online für einen Auftritt beworben haben.

Die Band „In Extremo“ sind auch beim Dong Open Air im Jahr 2024 dabei. Hier ein Bild von einem Auftritt während des Festivals im Jahr 2017. Foto: Ulla Michels / FUNKE Foto Services

Neu ist, dass die Early-Bird-Tickets des Dong Open Airs nicht mehr auf ein festes Kontingent limitiert sind, sondern den ganzen ersten Verkaufstag lang im Shop auf dongopenair.de zu haben sein werden. „Wer also schon weiß, dass er vom 11. bis 13. Juli 2024 auf der Halde Norddeutschland feiern möchte, der sollte am 3. Dezember bei diesen günstigsten Tickets zugreifen“, rät der Veranstalter in der Mitteilung.

