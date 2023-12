Einbrecher in Moers: Frau muss aus ihrer Wohnung flüchten

Moers In Moers bemerkt eine ältere Frau Geräusche in ihrer Wohnung: Es sind Einbrecher. Die Polizei liefert eine Täterbeschreibung. Wer hat Hinweise?

Zwei unbekannte Täter sind in Moers in eine Wohnung eingebrochen, während die Bewohnerin noch anwesend war. Laut Polizei bemerkte die 64-Jährige am Montag gegen 17.15 Uhr Geräusche in ihrer Wohnung „Am Domacker“. Sie ging aus dem Arbeitszimmer in den Flur der Wohnung. Dort bemerkte sie zwei Männer. Einer durchsuchte ihre Handtasche, die andere Person kam aus dem Schlafzimmer.

Daraufhin flüchtete die Frau über den Hausflur des Mehrfamilienhauses zu ihrer Nachbarin und informierte die Polizei. Die Täter kamen und flüchteten auch wieder über den Balkon der Wohnung. Die Frau konnte die Täter folgendermaßen beschreiben: 1. Mann: ca. 1,75 m groß, schlank, schwarze Maske, jung. 2. Mann: ca. 1,60 m groß, normale Figur, schwarze Maske, jung.

Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 1710.

