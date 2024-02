In Moers hat es einen versuchten Einbruchsdiebstahl in einer Spielhalle gegeben, jetzt sucht die Polizei nach Zeugen (Symbolfoto).

Einbruch Einbruch in Moers: Alarmanlage schlägt Diebe in die Flucht

Moers Bislang unbekannte Täter haben in Moers versucht, in eine Spielhalle an der Franz-Haniel-Straße einzubrechen. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag (5. Februar) gegen 2.11 Uhr versucht, in eine Spielhalle auf der Franz-Haniel-Straße in Moers einzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, wurden sie dabei von der auslösenden Einbruchmeldeanlage gestört. Noch vor dem Eintreffen der Polizisten konnten der oder die Täter flüchten. Ob etwas entwendet wurde, prüft die Polizei aktuell noch im Rahmen der Ermittlungen.

Jetzt werden Zeugen gesucht, die im Vorfeld etwas Verdächtiges im Bereich Franz-Haniel-Straße beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeiwache Süd in Moers telefonisch unter 02841/1710 entgegen.

