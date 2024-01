Einbruch in Moers: Tür eingeschlagen – Handy warnte Bewohner

Moers Bei einem Einbruch in Moers haben unbekannte Täter die Tür eines Hauses an der Burgundenstraße eingeschlagen. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Bei einem Einbruch in Moers sind bislang unbekannte Täter am Montag, 22. Januar, in ein Einfamilienhaus an der Burgundenstraße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, haben sie die Tür zur Terrasse des Hauses eingeschlagen und zusätzlich aufgehebelt. „So gelangten die Unbekannten in das Gebäude“, heißt es.

Ob sie etwas entwendet haben, sei noch unklar. Der 31-jährige Hausbewohner war laut Polizeiangaben zur Tatzeit nicht vor Ort. Gegen 18.41 Uhr stellte er jedoch auf seinem Handy einen Alarm von seinem Haus fest. Er informierte daraufhin einen Nachbarn und dieser die Polizei.

Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen, die etwas beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei in Moers telefonisch unter 02841/1710 entgegen.

Weitere aktuelle Nachrichten aus Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn:

Täglich wissen, was in Moers und Umgebung passiert: Hier kostenlos für den NRZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland