Eishalle in Moers: Saison endet früher – mit einem Highlight

Moers Die Eiszeit in der Enni Eiswelt ist 2024 verkürzt. Vor dem Ende können sich Moerser Besucher noch auf die Rückkehr eines beliebten Events freuen.

Die Eislaufsaison ist verkürzt und endet in Moers schon Mitte März. Erstmals nach 2019 wird es dabei in der Enni-Eiswelt zum Finale aber wieder eine Schaumparty geben. Das kündigt Enni in einer Mitteilung an. Am Montag, 18. März, steigt die Party nach fünf Jahren wieder im Rahmen der letzten Eisdisco der Saison. Dabei dürfen die Gäste ab 17 Uhr für rund zwei Stunden nochmals die Schlittschuhe schnüren und ihre Runden auf dem Eis drehen. Ab 19 Uhr werde das Event-Team dann die Schaumkanonen anwerfen und die Eisfläche vor allem zur Freude von sicher wieder hunderten Jugendlichen mit Schaum fluten, lockt Enni.

Schlittschuhe sind dann tabu und jeder darf noch eine Stunde mit „normalen“ Straßenschuhen aufs Eis. Für die passende Musik sorgt auch an diesem Abend ein DJ. „Nach so vielen Jahren werden vor allem Kids der Party schon entgegenfiebern“, wird Bereichsleiter Benjamin Beckerle zitiert. „Eissportfreunde sollten sich daher ihr Ticket schnell schon jetzt online unter www.enni.de/tickets sichern.“ Das Event mit rund 800 Jugendlichen sei laut Beckerle stets schnell ausverkauft gewesen.

