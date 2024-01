„Eiskalt ausgesetzt“: Hund Kleiner Muck sucht neues Zuhause

Kamp-Lintfort Tierherberge Kamp-Lintfort hat nun mit dem Kleinen Muck den vierten Hund mit ähnlicher Optik und ähnlichem Verhalten. Es gibt da eine Vermutung.

Der kleine Muck, ein 50 cm hoher Mix-Rüde, wurde von seinen Besitzern „eiskalt ausgesetzt“, wie es aus der Tierherberge heißt. Er wurde an einem Zaun angebunden gefunden, daher ist leider nichts über seine Vorgeschichte bekannt. Da es nun aber der vierte Hund in sehr ähnlicher Optik aus derselben Umgebung sei, liege der Verdacht nahe, dass jemand nach und nach seine „Zucht“ auflöst. Alle diese Hunde sind vom Verhalten sehr ähnlich, unsicher und mit allem schlecht sozialisiert.

Kleiner Muck ist stubenrein, lässt sein Stoffkörbchen heile, ist verträglich mit Artgenossen nach Sympathie, allerdings noch oft unsicher in unterschiedlichen Situationen. Daher sollten im neuen Zuhause keine Kinder oder Katzen sein, von denen das unsichere Kerlchen überfordert wäre. An der Leine laufen klappt immer besser. Er ist ein ziemliches Energiebündel und muss und möchte noch viel lernen. Vor allem die ganzen Umweltreize und Umgebungsgeräusche machen ihm noch zu schaffen. Daher braucht der nette Vierbeiner Menschen, die ihm Sicherheit übertragen, Fürsorge, Zuneigung, ein vertrautes Gemeinschaftsgefühl vermitteln und langsam an neue Situationen heranführen. Dann bekommt man bestimmt einen tollen Begleiter, der für jedes Abenteuer zu haben ist. Der Besuch einer Hundeschule wird empfohlen.

Tierherberge Kamp Lintfort

Tel.: 02842 928 3213

