Feuer in Kamp-Lintfort: Haus brennt „in voller Ausdehnung“

Ein Haus in Kamp-Lintfort steht aktuell in Flammen.

Kamp-Lintfort Am Donnerstagabend ist ein Feuer in einem Haus an der Malmedystraße in Kamp-Lintfort ausgebrochen. Die Feuerwehr und die Polizei sind vor Ort.

Ein Haus ist am Donnerstagabend (4. Januar) an der Malmedystraße 6 in Kamp-Lintfort in Brand geraten. Wie die Kreispolizeibehörde im Kreis Wesel gegen 18.30 Uhr mitteilte, brennt das Haus „in voller Ausdehnung“. Mehr war zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Die Polizei ist mit mehreren Einsatzkräften vor Ort.

Wir aktualisieren diesen Text fortlaufend.

