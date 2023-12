Firma Agasaat spendet 10.000 Euro an „Klartext für Kinder“

Neukirchen-Vluyn Statt Geschenken für die Geschäftspartner spendete die Neukirchen-Vluyner Firma an den Moerser Verein. Wofür das Geld eingesetzt werden soll.

Keine Weihnachtsgeschenke für die Kunden, dafür eine satte Spende an „Klartext für Kinder“: Das Neukirchen-Vluyner Familienunternehmen Agasaat hat sich zum wiederholten Mal dazu entschieden, an Weihnachten Geld für den guten Zweck zu spenden. 10.000 Euro gehen an den Moerser Verein „Klartext für Kinder - Aktiv gegen Kinderarmut“, genau wie im vergangenen Jahr. „Mein Vater hatte die Idee dazu“, erzählt Tobias Arts, der gemeinsam mit seinem Vater und seinem Bruder Agasaat leitet. Die Firmat importiert Back-, Gewürz- und Keimsamen, wie Kürbiskerne, Senfkörner oder Radieschensamen, um diese zu reinigen, zu behandeln, qualitativ zu prüfen und zu verpacken. Zu den Kunden zählen der Bäckereigroßhandel, Gewürzmühlen oder Müslihersteller in Deutschland und Europa.

Werner Arts habe vor Weihnachten die Sinnhaftigkeit hinter den Geschenken für die Geschäftspartner hintergefragt. „Das hat für die meisten Kunden keine große Bedeutung, so Tobias Arts. Daher sei die Idee entstanden, an eine soziale Organisation vor Ort zu spenden. „Wir wussten, dass der Verein hier in der Region sehr gute Arbeit leistet, und finden sein Anliegen wichtig“, so der Geschäftsführer. „Es gibt bei uns vor der Tür genug im Bereich Kinderarmut zu tun und das wollen wir unterstützen.“ Übergeben wurde die großzügige Spende auf der Weihnachtsfeier des Unternehmens. Dort stellte der Vereinsvorstand den Mitarbeitern des Unternehmens zudem seine Arbeit und anstehende Projekte vor.

„Klartext für Kinder“: Investitionen für 2024 geplant

Gerade hat der Verein „Klartext für Kinder – Aktiv gegen Kinderarmut“ seine jährliche Weihnachtswunschbaumaktion beendet. 2100 Kinder aus Familien, in denen keine großen Weihnachtsgeschenke verteilt werden, wurden bedacht. Für 2024 stehen bereits einige Investitionen an, unter anderem muss ein neuer Bus für die Mobile Kindertafel angeschafft werden.

Die langjährige Erste Vorsitzende Maria Welling ist in diesem Jahr aus persönlichen Gründen nicht zur turnusmäßigen Wiederwahl angetreten. Zum neuen Vorsitzenden ist bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung der bisherige Geschäftsführer Michael Paßon gewählt worden. Ihm zur Seite stehen im Geschäftsführenden Vorstand künftig Reiner Sonntag als stellvertretender Vorsitzender und Monika Giesen als Geschäftsführerin. Birgit Banze bleibt dem Verein als Kassiererin erhalten, Sonja Volkmann bleibt Schriftführerin.

