In Neukirchen-Vluyn werden mehr Gebiete ans Glasfasernetz angeschlossen.

Glasfaser Glasfaser in Neukirchen-Vluyn: Diese Gebiete starten jetzt

Neukirchen-Vluyn Die Vermarktung für einen kostenfreien Glasfaser-Hausanschluss geht los. Wie der Zeitplan aussieht und wo sich Interessierte informieren können.

Gute Neuigkeiten für alle Anwohner und Anwohnerinnen in Neukirchen-Vluyn: Während der laufenden Vermarktungsphase der Projekte Neukirchen, die noch bis zum 31. März 2024 andauern, folgt nun der Rest von Vluyn. Darunter fallen die Gebiete Vluyn Nordost sowie Neukirchen Nordwest. Sofern kein Werbeverzicht vorliegt, werden die betroffenen Haushalte per Post informiert. Gemeinsam mit der Stadt plant Westconnect den Ausbau eines flächendeckenden Glasfasernetzes für schnelles Internet mit bis zu 1.000 Megabit pro Sekunde.

Die Vermarktung für den Ausbau der Glasfaserleitungen, die bis ins Gebäude gelegt werden, läuft vom 1. März 2024 bis zum 31. Mai 2024. Privathaushalte und Unternehmen können sich in dieser Zeit einen kostenlosen Glasfaser-Hausanschluss sichern. Danach würde dieser etwa 1500 Euro kosten. Insgesamt sollen rund 2000 weitere Privathaushalte und Unternehmen von einem Glasfaser-Hausanschluss profitieren.

„Es ist gut, dass nun noch mehr Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt die Möglichkeit haben, sich mit einem Glasfaseranschluss fit für die digitale Zukunft zu machen. Dadurch wird der Standort in wirtschaftlicher als auch sozialer Weise gestärkt“, sagt Bürgermeister Ralf Köpke.

Glasfaserkabel wird bis ins Gebäude verlegt

Die Glasfasertechnik bietet schon heute Bandbreiten bis in den Gigabit-Bereich und ist in ihrer Leistungsfähigkeit nach oben nahezu unbegrenzt. Der Manager für regionale Kooperationen, Robert Stein, hält fest: „Die Westconnect freut sich, das nächste Teilgebiet im Rahmen der Vorvermarktung in Neukirchen-Vluyn anzugehen. Die bisherige Resonanz zeigt uns, dass die Menschen den Vorteil von Glasfaser verstehen. “

Damit der Bau eines kostenfreien Glasfaser-Hausanschlusses im Sinne der Eigentümer und Eigentümerinnen erfolgen kann, benötigt Westconnect zur Abstimmung die unterschriebene Grundstückseigentümererklärung (GEE) der jeweiligen Eigentümer. Nur mit dieser Genehmigung kann eine reibungslose terminliche Koordination und bauliche Durchführung garantiert werden, um das Glasfaserkabel auf dem privaten Grundstück zu verlegen.

Infoveranstaltung am 12. März

Die Westconnect GmbH ist zuständig für den Ausbau des Breitbandnetzes in den Städten und Gemeinden. Die Ansprache von Kunden und Kundinnen im Ausbaugebiet und der Vertrieb von passenden Breitbandprodukten erfolgt dienstleistend unter der Marke „E.ON Highspeed“ durch die E.ON Energie Deutschland GmbH.

E.ON Highspeed lädt alle Interessierten zu einer Informationsveranstaltung am Dienstag, den 12. März 2024, um 19 Uhr im Viva Event-&Freizeitpark, Wilhelm-Reuter-Alle 1, 47506 Neukirchen-Vluyn ein. Unter der Rufnummer 02632 93 2099 können Interessierte in Neukirchen-Vluyn individuelle Beratungstermine vereinbaren.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland